Cohesión y preparación para la defensa

Con el objetivo de preparar y cohesionar a las tropas y al pueblo, durante el Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba, se puntualizó el completamiento de la plantilla de cada grupo y subgrupo del Consejo de Defensa Municipal, donde el Grupo Económico Social, informó a la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, sobre su composición y misiones en tiempo de guerra.

En ese contexto, Johnson Urrutia, puntualizó que “como principio el gobierno revolucionario no promueve la guerra, sino que prepara al pueblo ante un posible escenario bélico, bajo la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo”, y enfatizó en la necesidad de que cada santiaguero tenga una ubicación afín a las necesidades de la defensa y su capacitación.

La jefa del Grupo Económico Social del Consejo de Defensa Municipal, Yaneydis Hechavarría, presentó los 14 subgrupos y representantes que componen la estructura de referencia, y expuso que continúa la revisión y adecuación de su composición.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Manuel Falcón, hizo referencia a la necesidad de que se pongan en práctica soluciones locales con medios y recursos propios, que permitan la vitalidad de las zonas de defensa, la funcionalidad del teatro de operaciones militares y el cumplimiento de las misiones de cada uno, acorde con la filosofía de defensa nacional.

En la jornada , se realizaron clases combinadas con armamento de infantería e ingenieros, con participación fundamental de las nuevas generaciones, una expresión de la voluntad y continuidad en defensa de la Revolución.