Santiago de Cuba,
En su brazo extendido: la vida

Chequean marcha de programas arrocero y energético

Renté: ingenio y resistencia ante la tormenta

La pasión de enseñar a los demás

Mente Sana: entrega y profesionalidad

Cuando el amor se multiplica, las distancias se acortan

Avanza evaluación del movimiento de la corteza terrestre en el Oriente de Cuba

Chequean máximas autoridades planes agrícolas en Santiago de Cuba

En San Luis el Trabajo Comunitario Integrado da frutos importantes

Arte y letras en la Casa Dranguet

Continúa ejecución de importante inversión hidráulica para Santiago de Cuba

Comandante Juan Almeida Bosque:

Conmemoran 99 Aniversario del natalicio de Juan Almeida Bosque en Santiago de Cuba

Héroe de música en el alma

Garantizada la producción de sarcófagos en Santiago de Cuba

Universidad de Ciencias Médicas lanza campaña por el 65 aniversario de la docencia médica revolucionaria

Un referente en la cancha

Amor entre guardias y diagnósticos

Un concepto que garantiza el futuro

Un abrazo de palabras: del 13 al 22 de febrero, Cuba celebra la literatura como puente de paz

Renace el servicio de Anatomía Patológica del «Saturnino Lora» tras dos años de remozamiento

Concluyó Cuban Fashion Week II con apuesta sostenible

Mi mayor logro, crear una familia que sigue mis pasos

El relevo que floreció en Baraguá

El amor

Retomed cierra el 2025 con buenos resultados

¡Felicidades, radialistas!

EMPROY 15: medio siglo al servicio de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba tiene un campeón nacional de ajedrez

Salud adopta medidas para enfrentar la contingencia energética

Cohesión y preparación para la defensa

21 February 2026 
Con el objetivo de preparar y cohesionar a las tropas y al pueblo, durante el Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba, se puntualizó el completamiento de la plantilla de cada grupo y subgrupo del Consejo de Defensa Municipal, donde el Grupo Económico Social, informó a la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, sobre su composición y misiones en tiempo de guerra.

En ese contexto, Johnson Urrutia, puntualizó que “como principio el gobierno revolucionario no promueve la guerra, sino que prepara al pueblo ante un posible escenario bélico, bajo la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo”, y enfatizó en la necesidad de que cada santiaguero tenga una ubicación afín a las necesidades de la defensa y su capacitación.

La jefa del Grupo Económico Social del Consejo de Defensa Municipal, Yaneydis Hechavarría, presentó los 14 subgrupos y representantes que componen la estructura de referencia, y expuso que continúa la revisión y adecuación de su composición.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Manuel Falcón, hizo referencia a la necesidad de que se pongan en práctica soluciones locales con medios y recursos propios, que permitan la vitalidad de las zonas de defensa, la funcionalidad del teatro de operaciones militares y el cumplimiento de las misiones de cada uno, acorde con la filosofía de defensa nacional.

En la jornada , se realizaron clases combinadas con armamento de infantería e ingenieros, con participación fundamental de las nuevas generaciones, una expresión de la voluntad y continuidad en defensa de la Revolución.

Yuzdanis Vicet

