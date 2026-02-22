Santiago de Cuba,
Fecha trascendental para la Patria

Toda Ciencias Médicas se suma a la campaña por el 65 aniversario

Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

En su brazo extendido: la vida

Chequean marcha de programas arrocero y energético

Renté: ingenio y resistencia ante la tormenta

La pasión de enseñar a los demás

Mente Sana: entrega y profesionalidad

Cuando el amor se multiplica, las distancias se acortan

Avanza evaluación del movimiento de la corteza terrestre en el Oriente de Cuba

Chequean máximas autoridades planes agrícolas en Santiago de Cuba

En San Luis el Trabajo Comunitario Integrado da frutos importantes

Arte y letras en la Casa Dranguet

Continúa ejecución de importante inversión hidráulica para Santiago de Cuba

Comandante Juan Almeida Bosque:

Comandante Juan Almeida Bosque: "Aquí no se rinde nadie"

Conmemoran 99 Aniversario del natalicio de Juan Almeida Bosque en Santiago de Cuba

Héroe de música en el alma

Garantizada la producción de sarcófagos en Santiago de Cuba

Universidad de Ciencias Médicas lanza campaña por el 65 aniversario de la docencia médica revolucionaria

Un referente en la cancha

Amor entre guardias y diagnósticos

Un concepto que garantiza el futuro

Un abrazo de palabras: del 13 al 22 de febrero, Cuba celebra la literatura como puente de paz

Renace el servicio de Anatomía Patológica del «Saturnino Lora» tras dos años de remozamiento

Concluyó Cuban Fashion Week II con apuesta sostenible

Mi mayor logro, crear una familia que sigue mis pasos

El relevo que floreció en Baraguá

El amor

Retomed cierra el 2025 con buenos resultados

¡Felicidades, radialistas!

La Biblioteca de San Luis es orgullo de su pueblo

22 February 2026
La Biblioteca de San Luis es orgullo de su pueblo

Una de las instituciones que prestigian la cultura sanluisera es la Biblioteca municipal Arturo Vásquez Matalobos. Desde 4 salas, se preserva un vasto patrimonio bibliográfico. Suman más de 24 mil los libros que desde diversos géneros están al alcance de todos los públicos.

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, agradecen la existencia de este lugar distinguido de San Luis, a él se acude en busca de información y conocimiento.

El gusto por la lectura se incentiva también en comunidades, centros laborales, hogares de ancianos, estructuras campesinas y escuelas. Las especialistas, jóvenes en mayoría, realizan en esos espacios actividades de promoción.

En la Biblioteca permanecen las puertas abiertas al conocimiento, a la cultura, a la existencia. A ella se acude para recorrer el mundo. No es casual que varias generaciones de sanluiseros hayan conformado su pensamiento, su personalidad, en el recinto.

Por eso, niños, adolescentes, jóvenes y adultos agradecen la existencia de su Biblioteca municipal. Desde allí se incentiva el gusto por la lectura, se atesoran libros que cuentan historias que recuerdan de dónde venimos y alumbran el futuro.

Razones por las que la Biblioteca Arturo Vásquez Matalobos de San Luis es orgullo de su pueblo.

 


Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio


