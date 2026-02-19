Uso de transporte con soporte animal, alternativa en el campo sanluisero

Ante la coyuntura energética actual hay en San Luis y toda Cuba un significativo interés en la tracción animal, pues la utilización de los bueyes y arados para surcar y cultivar toma nuevos auges, ahora, también, como una fuente energética renovable y sostenible para la agricultura y el transporte rural.

Expertos del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirman que el uso de la tracción animal es válido en la agricultura a pequeña escala.

Entre los puntos a favor subrayan que los animales están disponibles en las localidades y son accesibles económicamente; la base de su mantenimiento proviene de productos de la finca y pastizales vecinos y el trabajo que desempeñan complementa y sustituye parcialmente el esfuerzo humano para realizar labores muy pesadas. Ponderan, además, que esos vacunos o equinos transforman los residuos de la cosecha de manera productiva y eficaz, y aportan abono orgánico en forma de estiércol que refuerza la fertilidad del suelo.