Santiago de Cuba,
En Santiago de Cuba continúa jornada de homenajes a Juan Almeida Bosque

19 February 2026 
En Santiago de Cuba continúa jornada de homenajes a Juan Almeida Bosque

En esta ciudad sur oriental de Cuba, ligada a la vida, obra e historia revolucionaria del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, se desarrolla una jornada de homenaje al autor de “La Lupe”.

Organizó el inicio de estas actividades, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural (CPPC), con un conversatorio en la sala polifuncional del Museo Histórico 26 de Julio a cargo de José Emilio Camejo Acosta, destacado revolucionario y combatiente de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde, por demás amigo muy cercano de Almeida.

Funcionarios del Partido, estudiantes y directivos y trabajadores del CPPC asistieron al escenario donde se puso en marcha la jornada, ubicado en un ala de la Ciudad Escolar 26 de Julio, en el antiguo Cuartel Moncada, fortaleza militar de la tiranía de Fulgencio Batista asaltada en julio de 1953 por la Juventud del Centenario de José Martí, con Fidel Castro Ruz al frente, acción en la que participó Almeida y por la que fue detenido y condenado junto a varios de sus compañeros de lucha.

José Emilio Camejo, luego del triunfo de la Revolución y de estar en la fuerza aérea rebelde, pasa a la vida civil y más tarde, a solicitud del propio Almeida, al trabajo del Partido en la antigua provincia Oriente, donde tiempo después tiene la responsailidad del Comité de Control y Revisión del Partido, el mismo puesto pero nacionalmente atendido por el Comandante Almeida.

José Emilio no escatimó detalles ni anécdotas sobre sus vivencias y experiencias al lado de Almeida a quien calificó como un Comandante del Pueblo, entrañablemente querido por los cubanos, especialmente por santiagueras y santiagueros.

Lissette Pino Herrero, especialista principal del museo, explicó que el programa de actividades por la efeméride del Comandante de la Revolución se extenderá hasta el día 20 de febrero.

Por lo precedente, la víspera, en la propia sala polifuncional del Museo Histórico 26 de Julio se desarrolló un conversatorio acerca la faceta musical de Almeida, fino compositor de más de 300 canciones, muchas de estas con enorme popularidad, ecabezadas todas por La “Lupe”, que el músico guerrillero compuso en México, al salir rumbo a Cuba a bordo del yate Granma.

El conversatorio estuvo cargo de Cleyde Chacón Morales, especialista principal del Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer; hoy 19 se desarrollará en el mismo escenario y hora, la conferencia “Almeida, jefe guerrillero”, a cargo del Dr.C. Frank Josué Solar Cabrales, y el viernes 20 de febrero cerrará la jornada con la inauguración de la exposición transitoria de fotografía y otros exponentes, titulada “Del Moncada a Las Coloradas”, sobre los 21 expedicionarios que fueron primero asaltantes del Moncada el 26 de julio de 1953.

La exposición, auspiciada por la Red de Instituciones vinculadas a los hechos del 26 de julio de 1953, también es parte de las celebraciones por los 100 años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y el aniversario 60 de la epopeya del yate Granma, acción esta úlltima en la que se incluyen los hechos en Alegría de Pío, cuando los expedicionarios son sorprendidos por fuerzas batistianas, se generaliza el combate, y el entonces capitán Juan Almeida Bosque ante las propuestas de los soldados de la tiranía exclama su arenga para la historia: !Aquí no se rinde nadie!

En la muestra aparecen objetos en calidad de préstamos, llegados a Santiago de Cuba desde los museos de Artemisa, Bayamo... y desde la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia.

