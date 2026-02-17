Defensa de la Patria: honor y deber supremos

Bajo los preceptos de la doctrina militar de la Guerra de Todo el Pueblo, concebida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la preparación para la defensa de la Patria reviste trascendental importancia ante el recrudecimiento de las medidas coercitivas que el gobierno de los Estados Unidos impone, con el objetivo de destruir a la Revolución, las que han tenido una escalada sin precedentes en los últimos días.

En ese sentido, los viernes -a tenor de la compleja situación que afronta el país con la disponibilidad de combustibles-, se realizan ejercicios prácticos y otras acciones de preparación para la defensa en todos los municipios de la provincia, “asumiendo que, como dijo el General de Ejército Raúl Castro Ruz, es la mejor manera de evitar una guerra, cosa que no queremos que suceda jamás por el altísimo costo en vidas, pero reconociendo que las amenazas y los riesgos son muy reales”, dijo a Sierra Maestra la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Beatriz Johnson Urrutia.

En el transcurso de la pasada jornada, el CDP constató la ejecución de las actividades previstas en el municipio cabecera, al tiempo que precisó las nuevas indicaciones para continuar fortaleciendo la defensa del territorio, con la participación del pueblo, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República: “la defensa de la Patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”.