Firman Código de Ética en la Contraloría de Santiago de Cuba

En un acto cargado de simbolismo patriótico y revolucionario, la Contraloría Provincial de Santiago de Cuba efectuó en la mañana de hoy la firma del Código de Ética de los auditores y contralores de la República de Cuba.

La ceremonia, que contó con la participación del cuerpo de auditores de la institución provincial y del sistema territorial, se enmarcó en la conmemoración del aniversario 173 del natalicio de José Martí y en el homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.La Vicecontralora Provincial, Anaisy Gómez Silveira, explicó la profunda significación de la jornada.

"Este acto tiene mucha significación porque es un acto de reafirmación revolucionaria, patriótica y antiimperialista", afirmó. Subrayó que el evento complementa el tributo desarrollado en la provincia durante la marcha de las antorchas y sirve para "afianzar y darle a conocer a nuestro pueblo que con la Contraloría, los auditores y contralores estamos para defender la revolución".

Por su parte, Cecilia Dupotey, Secretaria General del Núcleo del Partido en la Contraloría Provincial, destacó que la fecha fue escogida para honrar al Héroe Nacional y para reconocer su legado. "Resaltamos los valores, la entereza, la solidaridad que debemos contar todos los auditores para integrar nuestro órgano", señaló.

El acto trascendió el ámbito puramente laboral, convirtiéndose en un espacio de ratificación política. Durante el mismo, se realizó la entrega de los carnets del Partido Comunista de Cuba a dos nuevos miembros, un gesto que, según Dupotey, responde al llamado del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al fortalecimiento de la unidad.

"Para nosotros tiene una gran significación en lo político, en lo ideológico", recalcó la Secretaria del Núcleo, vinculando el legado de Martí con la gesta revolucionaria y la figura de Fidel Castro. "No vamos a dejar caer la bandera de la Revolución, la vamos a seguir defendiendo... bajo la guía de nuestro único partidoo, el Partido Comunista de Cuba, que es el que nos guía, nos dirige y nos orienta, siempre poniendo en alto los preceptos éticos de los cuadros de la Revolución".

Como colofón al significativo día, se depositó una ofrenda floral ante el busto de José Martí ubicado en la Plaza de Marte de esta ciudad, reafirmando el vínculo entre el ideario del Apóstol, la continuidad histórica de la Revolución y los principios éticos que, según sus autoridades, regirán el ejercicio del control y la auditoría en la provincia.