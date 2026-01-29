Reafirma BPA principios y valores que rigen la labor de auditoría

Santiago de Cuba,
0
¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

0
Al Gobierno le corresponde impulsar

Al Gobierno le corresponde impulsar "transformaciones necesarias a la altura del momento histórico"

0
José Martí: un Periodismo distinto

José Martí: un Periodismo distinto

0
En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

0
Santiago de Cuba se Viste de Martí

Santiago de Cuba se Viste de Martí

0
La luz del Maestro volvió a las calles de Santiago (+Fotos)

La luz del Maestro volvió a las calles de Santiago (+Fotos)

0
En marcha en Santiago coloquio Mariano Mercerón in memoriam del Festival Jazz Plaza´2026

En marcha en Santiago coloquio Mariano Mercerón in memoriam del Festival Jazz Plaza´2026

0
A la luz de Martí, en el año de Fidel

A la luz de Martí, en el año de Fidel

0
Mella por la soberanía alimentaria

Mella por la soberanía alimentaria

0
Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

0
Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

0
En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

0
Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

0
Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

0
Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

0
Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

0
Decir NO, afirmar SÍ

Decir NO, afirmar SÍ

0
Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

0
“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

0
Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

0
ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

0
Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

0
Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

0
Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

0
Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

0
La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

0
Por los caminos que Melissa destruyó

Por los caminos que Melissa destruyó

0
Llega primer envío de Aspirina 81 mg producida en China mediante cooperación bilateral

Llega primer envío de Aspirina 81 mg producida en China mediante cooperación bilateral

0
El deber cumplido

El deber cumplido

0
Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

Reafirma BPA principios y valores que rigen la labor de auditoría

29 January 2026 Escrito por 
Reafirma BPA principios y valores que rigen la labor de auditoría

Como es tradición, al conmemorarse el 173 Aniversario del Natalicio del Héroe Nacional José Martí y el Centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, el Banco Popular de Ahorro (BPA) en Santiago de Cuba reafirmó los principios y valores que rigen la labor de auditoría, con la firma del Código de Ética, efectuada en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Frente Oriental Frank País.

Al encuentro asistió una representación de integrantes del Servicio de Auditoría, del Instituto Nacional de Reserva Estatal, de la Unidad Administrativa de Comercio Militar, del propio Bpa y de la Auditoría Far (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

En las palabras centrales, el Teniente Coronel Ernando Mora Hidalgo, se refirió a que en tiempos de tensión geopolítica, campañas de desinformación, y crisis económica globales, el país sigue defendiendo la paz, la cooperación y la justicia social, sin renunciar a sus principios y a la defensa de la independencia.

Señaló la firma del Código como expresión de la lealtad a la Patria, y exhortó a la transparencia, responsabilidad, disciplina y ejemplaridad, cuando se vela por el cumplimiento de las políticas administrativas.

Llamó a defender siempre la dignidad humana y al pueblo como el centro de las decisiones. “La ética no es un accesorio, sino la esencia misma de la Revolución”, destacó junto con la importancia de la ejemplaridad del cuadro.

Por otra parte, la Teniente Idalis Ojeda Safón, quien con 29 años ya es la segunda jefa de sección de auditoría en el territorio, compartió con Sierra Maestra la importancia del control de los recursos materiales; de colaborar con las empresas en esta responsabilidad, y de velar por el cumplimiento de todas las órdenes y resoluciones en el país y las Far. “La firma consolida nuestro compromiso de ser leales a la Revolución, al Partido y las organizaciones de masa”.

Al tiempo, en materia de resultados, Isoraida del Toro Limonta, subdirectora provincial de auditoría del BPA, apuntó que más del 80 % de la plantilla está cubierta, priorizando la presencia de un auditor por sucursal. Calificó así de positivo y de calidad el desarrollo de las auditorías en el período.

Los preceptos éticos que deben regir la conducta y actuación personal, se sostienen en la actuación con transparencia, honestidad, justicia, la honradez, modestia, altruismo..., como algunos de los valores reflejados por la Historia de Cuba, las ideas martianas y fidelistas.

Cumplir con eficiencia las Normas Cubanas de Auditoría, las normas técnicas y hacerlo con rigor en la conducta y relación con el personal auditado; mantener el orden, la disciplina, la exigencia para frenar, enfrentar y liquidar la corrupción -guiados por el pensamiento del General de Ejército Raúl Castro-, determinan dos tareas esenciales.

Una la defensa de la Revolución y el Socialismo, y de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido, y la segunda que los criterios y juicios emitidos influyan en la toma de decisiones de los órganos del Estado, organismos, entidades y organizaciones.
La jornada concluyó con la visita al Museo del II Frente Oriental Frank País.

  • Compartir:
0 Comment 123 Views
M.Sc. Milagros Alonso Pérez

Licenciada en Periodismo. Máster en Estudios de Lengua y Discursos. Graduada de los posgrados de Gestión, Redacción y Publicación de Artículos Científicos en Ciencias Sociales y Humanísticas y de Gestión de Redes Sociales. Profesora Instructora de la Universidad de Oriente. Periodista del Sierra Maestra.

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: M.Sc. Milagros Alonso Pérez

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree