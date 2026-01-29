Reafirma BPA principios y valores que rigen la labor de auditoría

Como es tradición, al conmemorarse el 173 Aniversario del Natalicio del Héroe Nacional José Martí y el Centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, el Banco Popular de Ahorro (BPA) en Santiago de Cuba reafirmó los principios y valores que rigen la labor de auditoría, con la firma del Código de Ética, efectuada en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Frente Oriental Frank País.

Al encuentro asistió una representación de integrantes del Servicio de Auditoría, del Instituto Nacional de Reserva Estatal, de la Unidad Administrativa de Comercio Militar, del propio Bpa y de la Auditoría Far (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

En las palabras centrales, el Teniente Coronel Ernando Mora Hidalgo, se refirió a que en tiempos de tensión geopolítica, campañas de desinformación, y crisis económica globales, el país sigue defendiendo la paz, la cooperación y la justicia social, sin renunciar a sus principios y a la defensa de la independencia.

Señaló la firma del Código como expresión de la lealtad a la Patria, y exhortó a la transparencia, responsabilidad, disciplina y ejemplaridad, cuando se vela por el cumplimiento de las políticas administrativas.

Llamó a defender siempre la dignidad humana y al pueblo como el centro de las decisiones. “La ética no es un accesorio, sino la esencia misma de la Revolución”, destacó junto con la importancia de la ejemplaridad del cuadro.

Por otra parte, la Teniente Idalis Ojeda Safón, quien con 29 años ya es la segunda jefa de sección de auditoría en el territorio, compartió con Sierra Maestra la importancia del control de los recursos materiales; de colaborar con las empresas en esta responsabilidad, y de velar por el cumplimiento de todas las órdenes y resoluciones en el país y las Far. “La firma consolida nuestro compromiso de ser leales a la Revolución, al Partido y las organizaciones de masa”.

Al tiempo, en materia de resultados, Isoraida del Toro Limonta, subdirectora provincial de auditoría del BPA, apuntó que más del 80 % de la plantilla está cubierta, priorizando la presencia de un auditor por sucursal. Calificó así de positivo y de calidad el desarrollo de las auditorías en el período.

Los preceptos éticos que deben regir la conducta y actuación personal, se sostienen en la actuación con transparencia, honestidad, justicia, la honradez, modestia, altruismo..., como algunos de los valores reflejados por la Historia de Cuba, las ideas martianas y fidelistas.

Cumplir con eficiencia las Normas Cubanas de Auditoría, las normas técnicas y hacerlo con rigor en la conducta y relación con el personal auditado; mantener el orden, la disciplina, la exigencia para frenar, enfrentar y liquidar la corrupción -guiados por el pensamiento del General de Ejército Raúl Castro-, determinan dos tareas esenciales.

Una la defensa de la Revolución y el Socialismo, y de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido, y la segunda que los criterios y juicios emitidos influyan en la toma de decisiones de los órganos del Estado, organismos, entidades y organizaciones.

La jornada concluyó con la visita al Museo del II Frente Oriental Frank País.