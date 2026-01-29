Lepra, la mayor batalla es contra el estigma

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, que se conmemora cada último domingo de enero, conversamos con la Dra. Nancy Suárez Ramírez, al frente del programa provincial de prevención y control de esta enfermedad. Con la calma y convicción de quien conoce el tema a fondo, su primer mensaje es contundente y alentador: “La lepra es curable”.

Explica que es una infección bacteriana de difícil contagio, y que un paciente en tratamiento correcto no la transmite. Sin embargo, su tono se vuelve más serio al abordar el verdadero enemigo, plasmado en el

lema de este año: ‘La lepra es curable, el verdadero desafío es el estigma’.

“El problema”, afirma Suárez, “está rodeado de una atmósfera de ignorancia, mitos y miedo”. Este estigma social, heredado de siglos, es una barrera psicosocial que provoca que las personas oculten manchas en la piel u hormigueos en extremidades, los signos

cardinales de la enfermedad, por temor al rechazo”.

Ese miedo tiene consecuencias devastadoras. “La persona puede perder su trabajo o aislarse socialmente mucho antes de que su capacidad física disminuya”, lamenta. Este ocultamiento retrasa el

diagnóstico, lo que permite que la enfermedad avance y pueda causar discapacidades. Así, la lucha médica se ve entorpecida por un fantasma social que ahuyenta a los pacientes de los consultorios.

Frente a esto, la estrategia en la provincia es clara y alineada con los principios de la salud pública cubana.

“Trabajamos para que el diagnóstico y la atención se hagan en los servicios médicos generales, en la comunidad, no en lugares apartados”, señala. La educación es clave: al paciente, a su familia y a la sociedad, para desmontar prejuicios y demostrar que es una enfermedad como otra cualquiera, con tratamiento gratuito y efectivo.

La doctora hace un llamado final a la reflexión y a la sensibilidad humana. “La historia de la lepra es la historia de personas despreciadas por el miedo a lo desconocido”, reflexiona, e incita a ver más allá de la enfermedad. “Debemos tratarlos como los seres humanos que son, aquejados de un mal que tiene cura. El estigma es el pasaporte al infierno del que hablan, y no, no hay razones para ello.

Eso se los aseguro”. Su voz es un recordatorio poderoso: la batalla más importante no es contra un bacilo, sino contra la incomprensión.