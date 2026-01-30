Santiago de Cuba,
Emite Centro de Pronósticos Aviso Especial

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Hospital Saturnino Lora: 66 años de historia y compromiso con la vida

¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

Al Gobierno le corresponde impulsar

José Martí: un Periodismo distinto

En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

Santiago de Cuba se Viste de Martí

La luz del Maestro volvió a las calles de Santiago (+Fotos)

En marcha en Santiago coloquio Mariano Mercerón in memoriam del Festival Jazz Plaza´2026

A la luz de Martí, en el año de Fidel

Mella por la soberanía alimentaria

Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Decir NO, afirmar SÍ

Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

Por los caminos que Melissa destruyó

Informa Empresa Eléctrica variación en los horarios de afectación

30 January 2026 Escrito por  Empresa Eléctrica Santiago de Cuba en Facebook
Informa Empresa Eléctrica variación en los horarios de afectación

Debido a la situación actual que presenta el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) operando a baja disponibilidad ha ocurrido una variación en los horarios de afectación extendiéndose su duración.

Como consecuencia de la salida de la CTE Antonio Guiteras por 96 horas debido a un mantenimiento, el tiempo de duración de las afectaciones dependerá de la disponibilidad del SEN.

