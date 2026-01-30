Como consecuencia de la salida de la CTE Antonio Guiteras por 96 horas debido a un mantenimiento, el tiempo de duración de las afectaciones dependerá de la disponibilidad del SEN.
Informa Empresa Eléctrica variación en los horarios de afectación
Debido a la situación actual que presenta el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) operando a baja disponibilidad ha ocurrido una variación en los horarios de afectación extendiéndose su duración.
