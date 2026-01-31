En Jarahueca el homenaje al Maestro

En el contexto del 173 Aniversario del Natalicio del Héroe Nacional José Martí y el Centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, la comunidad de Jarahueca del municipio de Songo-La Maya protagonizó junto a los niños de Enseñanza Primaria de la comunidad, la entrega de premiaciones del concurso ‘100 preguntas sobre Martí ’.

Rodolfo Tamayo Castellanos, destacado escritor santiaguero, precisó a Sierra Maestra que se escogió ese lugar para contribuir con la dignificación de la figura del Apóstol; con esta finalidad se colocó, además, un busto en el sitio, gracias a la contribución de todos:

“Ver algo así es el mejor regalo. Nos dice que hicimos algo bueno y útil con nuestro tiempo y que eso ha tenido influencia en los más pequeños, quienes también se dedican con su creatividad y conocimiento a honrar al Héroe Nacional.

“En este sitio también Martí transitó y bebió café”, precisó. Rodolfo Tamayo ocupa distintas responsabilidades en la Uneac, dirige proyectos televisivos, y espacios presenciales de intercambio y literatura, dedicados a la “Ruta del Café ” en Santiago de Cuba, una tradición para el paladar, y la vida histórica, social, económica y cultural de todos.