Cuba: Declaración de los Comités de Defensa de la Revolución

Idalis Ojeda, una juventud que camina con paso firme

Cuba condena y denuncia nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos

Emite Centro de Pronósticos Aviso Especial

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Hospital Saturnino Lora: 66 años de historia y compromiso con la vida

Entre montañas y esfuerzos: la Pasteurizadora Turquino no se detiene

¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

Al Gobierno le corresponde impulsar

José Martí: un Periodismo distinto

En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

Santiago de Cuba se Viste de Martí

La luz del Maestro volvió a las calles de Santiago (+Fotos)

En marcha en Santiago coloquio Mariano Mercerón in memoriam del Festival Jazz Plaza´2026

A la luz de Martí, en el año de Fidel

Mella por la soberanía alimentaria

Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Decir NO, afirmar SÍ

Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

En Jarahueca el homenaje al Maestro

31 January 2026 Escrito por 
En Jarahueca el homenaje al Maestro
Cortesía Rodolfo Tamayo

En el contexto del 173 Aniversario del Natalicio del Héroe Nacional José Martí y el Centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, la comunidad de Jarahueca del municipio de Songo-La Maya protagonizó junto a los niños de Enseñanza Primaria de la comunidad, la entrega de premiaciones del concurso ‘100 preguntas sobre Martí ’.

Rodolfo Tamayo Castellanos, destacado escritor santiaguero, precisó a Sierra Maestra que se escogió ese lugar para contribuir con la dignificación de la figura del Apóstol; con esta finalidad se colocó, además, un busto en el sitio, gracias a la contribución de todos:

“Ver algo así es el mejor regalo. Nos dice que hicimos algo bueno y útil con nuestro tiempo y que eso ha tenido influencia en los más pequeños, quienes también se dedican con su creatividad y conocimiento a honrar al Héroe Nacional.

“En este sitio también Martí transitó y bebió café”, precisó. Rodolfo Tamayo ocupa distintas responsabilidades en la Uneac, dirige proyectos televisivos, y espacios presenciales de intercambio y literatura, dedicados a la “Ruta del Café ” en Santiago de Cuba, una tradición para el paladar, y la vida histórica, social, económica y cultural de todos.

M.Sc. Milagros Alonso Pérez

Licenciada en Periodismo. Máster en Estudios de Lengua y Discursos. Graduada de los posgrados de Gestión, Redacción y Publicación de Artículos Científicos en Ciencias Sociales y Humanísticas y de Gestión de Redes Sociales. Profesora Instructora de la Universidad de Oriente. Periodista del Sierra Maestra.

