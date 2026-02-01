Santiago de Cuba refuerza su preparación defensiva

Bajo los principios de la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo, los órganos de dirección y mando en el territorio santiaguero continúan elevando su preparación, cumpliendo -en el marco de los días nacionales de la defensa-, con ejercicios y entrenamientos para fomentar conocimientos, así como los hábitos y habilidades necesarias para enfrentar y derrotar cualquier agresión a nuestra nación.

Este sábado, el ejercicio se desarrolló en la Zona de Defensa El Cristo, complementándose de manera paralela con ejercicios de tiro, la instrucción y realización de voladuras de cargas explosivas, igualmente los asistentes conocieron sobre el manejo y empleo combativo de los vehiculos aéreos no tripulados. La actividad contó con la participación de trabajadores, estudiantes y miembros del PCC, entre ellos la primera secretaria del Comité Provincial, Beatriz Jhonson Urrutia.

Durante la jornada, se continuó la instrucción y actualización en cuanto a técnicas de enmascaramiento, primeros auxilios en el campo de combate y el empleo de diferentes tipos y medios de armamentos a emplear para la defensa de la patria.

Además, se enfatizó la importancia de la cohesión entre el pueblo y las instituciones defensivas, reforzando asi la unidad como nuestra mayor arma estratégica.

Autoridades presentes destacaron la importancia de estos ejercicios para mantener en alto nuestra soberanía y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza.