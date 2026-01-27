Santiago de Cuba,
A la luz de Martí, en el año de Fidel

Mella por la soberanía alimentaria

Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Decir NO, afirmar SÍ

Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

Por los caminos que Melissa destruyó

Llega primer envío de Aspirina 81 mg producida en China mediante cooperación bilateral

El deber cumplido

Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

Comienza Cuba preparación al Clásico Mundial de Beisbol

Destaca gremio del sector eléctrico santiaguero

Hechos pequeños que cimentan la estatura de Fidel

Polos productivos sanluiseros aseguran estabilidad en la entrega de alimentos

Santiago de Cuba avanza en la transición energética

Comunicación santiaguera fortalece ética, unidad y compromiso

Sesionó Consejo de Defensa Nacional

Realizan en Santiago de Cuba entrega de premios El Creador 2025

27 January 2026 Escrito por  Kevin Reyes Solares, estudiante de Periodismo
Premio El Creador en la categoría de Artista Asociado

La Asociación Hermanos Saíz entregó los premios El Creador 2025, distinción que en sus diferentes categorías, constituye el más alto reconocimiento que otorga la asociación en el territorio a artistas asociados o no asociados; instituciones culturales y proyectos artísticos o socioculturales, con una labor sobresaliente en el culminado año.

En la modalidad artista menor de 35 años no asociado, fue premiado el integrante del grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra, Raudel Salazar Casero, mientras que el premio en la categoría artista mayor de 35 años lo recibió el poeta y editor Oscar Cruz.

Okan Jazz fue el grupo galardonado en la categoría de mejor proyecto cultural, y la casa discográfica Egrem lo recibió como la mejor institución cultural musical del 2025.

El Premio El Creador, en la categoría artista asociado, correspondió al editor José Alfredo Peña Ortiz quien es promotor cultural, actor, realizador de sonido, luminotécnico y un incansable defensor de la cultura japonesa en Santiago de Cuba y sobresale por su talento excepcional y su destacable trayectoria artístico cultural.

En el evento participaron Raulicer Hierrezuelo, Director provincial de Cultura y Gerardo Houdayer, Presidente de la Uneac en Santiago de Cuba.

Con la entrega de los premios El Creador 2025, la Asociación Hermanos Saíz reafirmó su compromiso de reconocer el talento joven y la labor cultural en el territorio, al tiempo que impulsa la promoción de proyectos artísticos y socioculturales que contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional.

