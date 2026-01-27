Realizan en Santiago de Cuba entrega de premios El Creador 2025

La Asociación Hermanos Saíz entregó los premios El Creador 2025, distinción que en sus diferentes categorías, constituye el más alto reconocimiento que otorga la asociación en el territorio a artistas asociados o no asociados; instituciones culturales y proyectos artísticos o socioculturales, con una labor sobresaliente en el culminado año.

En la modalidad artista menor de 35 años no asociado, fue premiado el integrante del grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra, Raudel Salazar Casero, mientras que el premio en la categoría artista mayor de 35 años lo recibió el poeta y editor Oscar Cruz.

Okan Jazz fue el grupo galardonado en la categoría de mejor proyecto cultural, y la casa discográfica Egrem lo recibió como la mejor institución cultural musical del 2025.

El Premio El Creador, en la categoría artista asociado, correspondió al editor José Alfredo Peña Ortiz quien es promotor cultural, actor, realizador de sonido, luminotécnico y un incansable defensor de la cultura japonesa en Santiago de Cuba y sobresale por su talento excepcional y su destacable trayectoria artístico cultural.

En el evento participaron Raulicer Hierrezuelo, Director provincial de Cultura y Gerardo Houdayer, Presidente de la Uneac en Santiago de Cuba.

Con la entrega de los premios El Creador 2025, la Asociación Hermanos Saíz reafirmó su compromiso de reconocer el talento joven y la labor cultural en el territorio, al tiempo que impulsa la promoción de proyectos artísticos y socioculturales que contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional.