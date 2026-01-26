Dirección General de Salud recibe premio nacional de Comunicación Social

La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales otorgó el Premio Espacio de Comunicación Social a la Dirección General de Salud de esta provincia, en reconocimiento a su excelente gestión de comunicación institucional durante el año 2025.

El lauro, de gran prestigio en el ámbito profesional, valora el compromiso y la dedicación del sector sanitario santiaguero en áreas claves para su funcionamiento. Entre ellas, se destaca el ofrecimiento de información oportuna a la población y la actualización permanente sobre los procesos de mayor interés comunitario.

La especialista en Comunicación y Marketing de la institución, Loraine Castillo de los Reyes, explicó que el premio reconoce específicamente la implementación efectiva de los documentos normativos de la Ley 162 de Comunicación Social. "Se evaluó la aplicación de los manuales de gestión de situaciones de crisis, de identidad visual, de gestión de la comunicación y las estrategias diseñadas", precisó Castillo de los Reyes.

Asimismo, el jurado destacó el uso "efectivo, transparente y creativo" de los perfiles institucionales en redes sociales, así como la provisión oportuna de información a los medios de prensa y el intercambio sostenido con la comunidad, "eje central de una adecuada gestión de la salud pública en Santiago de Cuba".

La especialista añadió que este reconocimiento sirve como motivación para proyectar el trabajo hacia otras aristas del amplio campo de la comunicación social. "Nos impulsa a destacarnos en el ciberespacio, con una gestión adecuada de las páginas web y demás espacios digitales, y a fortalecer aún más nuestra presencia en redes sociales", afirmó.

Finalmente, señaló que el galardón ha servido de estímulo para otras instituciones del sector en el territorio. "Nos ha motivado a incentivar a otras entidades de la salud santiaguera a que perfeccionen su trabajo en este ámbito, para que también puedan ser merecedoras el próximo año de tan importante reconocimiento, el más significativo que otorga nuestra Asociación en la provincia", concluyó.

Con este premio, la Dirección General de Salud de Santiago de Cuba se compromete a seguir construyendo una comunicación pública transparente, eficaz y al servicio de la ciudadanía.