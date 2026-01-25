Santiago de Cuba,
0
Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

0
Decir NO, afirmar SÍ

0
Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

0
“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

0
Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

0
ZUTURO realizó segundo evento Cre-Activos, apostando por el Desarrollo Local

0
Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

0
Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

0
Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

0
Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

0
La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

0
Por los caminos que Melissa destruyó

0
Llega primer envío de Aspirina 81 mg producida en China mediante cooperación bilateral

0
El deber cumplido

0
Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

0
Comienza Cuba preparación al Clásico Mundial de Beisbol

0
Destaca gremio del sector eléctrico santiaguero

0
Hechos pequeños que cimentan la estatura de Fidel

0
Polos productivos sanluiseros aseguran estabilidad en la entrega de alimentos

0
Santiago de Cuba avanza en la transición energética

0
Comunicación santiaguera fortalece ética, unidad y compromiso

0
Sesionó Consejo de Defensa Nacional

0
Idalis, en el mundo de las 64 casillas

0
De fiesta el Jazz en Santiago

0
Continúan las inversiones en redes y sistemas hidráulicos

0
Superan las 15 000 viviendas recuperadas tras el paso de Melissa

0
“El ejemplo de los héroes caídos en Venezuela será inspiración eterna”

0

"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

0
Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Sobre la entrega de los productos de la Canasta Familiar Normada

25 January 2026 
Sobre la entrega de los productos de la Canasta Familiar Normada
Cubadebate

La dirección del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, actualiza sobre la distribución de productos de la Canasta Familiar Normada.

Según se informó comenzó la distribución de 1 ½ de azúcar por consumidor correspondiente al mes de enero, también se está entregando el chícharo, que en el caso de los municipios de Palma Soriano y San Luis, les corresponden 40 onzas de la primera distribución, completando los meses de julio a octubre.

Se le suma, además, 30 onzas para todos los municipios correspondiente a los meses de noviembre a enero.

De igual manera se está completando la compota para los niños, en la décima vuelta, del mes de diciembre.
También comenzó la distribución de la leche destinada a las embarazadas y a los enfermos crónicos.

Asimismo, se le informa a la población que el módulo de aseo contentivo de jabón de lavar, destinado a las personas postradas, en 2025 se dio a todos los beneficiados en ese período, no siendo así para aquellos que tienen incontinencia que, según el Plan Minsap, se quedó en el mes de agosto.

Angela Santiesteban Blanco

