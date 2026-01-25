Sobre la entrega de los productos de la Canasta Familiar Normada

La dirección del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, actualiza sobre la distribución de productos de la Canasta Familiar Normada.

Según se informó comenzó la distribución de 1 ½ de azúcar por consumidor correspondiente al mes de enero, también se está entregando el chícharo, que en el caso de los municipios de Palma Soriano y San Luis, les corresponden 40 onzas de la primera distribución, completando los meses de julio a octubre.

Se le suma, además, 30 onzas para todos los municipios correspondiente a los meses de noviembre a enero.

De igual manera se está completando la compota para los niños, en la décima vuelta, del mes de diciembre.

También comenzó la distribución de la leche destinada a las embarazadas y a los enfermos crónicos.

Asimismo, se le informa a la población que el módulo de aseo contentivo de jabón de lavar, destinado a las personas postradas, en 2025 se dio a todos los beneficiados en ese período, no siendo así para aquellos que tienen incontinencia que, según el Plan Minsap, se quedó en el mes de agosto.