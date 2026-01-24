Nos preparamos para defender la paz

En la semana que concluye, sesionó el primer Consejo de Defensa del 2026, presidido por las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba, jefes de las FAR y el Minint, y otros miembros que lo conforman.

En el mismo se chequearon las acciones que se realizaron en el año anterior para garantizar la seguridad del territorio así como el cumplimiento de las actividades previstas con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal.

A su vez se analizó el contexto internacional actual y el peligro que representa para Cuba lo sucedido en la hermana República de Venezuela, así como las consecuencias que puedan acarrear las descabelladas ideas del presidente de los Estados Unidos.

También, se hizo referencia a los planes diseñados y la necesidad de ponerlos en práctica en los días de preparación para la defensa y actividades que se realicen al respecto para garantizar la seguridad del pueblo.

Se habló del incremento de la guerra mediática que se lleva a cabo en redes sociales por elementos contrarrevolucionarios, las que han aumentado a partir del 3 de enero, tratando de tergiversar el asesinato de los combatientes cubanos, tratando de influir negativamente ante mundo por lo que se hace necesario que todos se involucren y den a conocer nuestra verdad.

Entre los temas tratados, la presidenta del Consejo de Defensa y primera secretaria del Partido en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia, hizo énfasis en el tratamiento que hay que darle, por ejemplo a actividades primordiales como la situación que presenta la Canasta Familiar Normada, su aseguramiento, logística y entrega, la situación electroenergética... De igual manera se llamó a reorganizar las Zonas de Defensa, por el papel que cumplen en la guerra de todo el pueblo.

Del mismo modo se dejó claro que el Estado Cubano no es guerrerista, sino que está defendiendo un derecho elemental, prepararnos para la defensa.