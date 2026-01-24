Santiago de Cuba,
"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Actualiza ETECSA procedimiento para estudiantes universitarios

24 January 2026
Actualiza ETECSA procedimiento para estudiantes universitarios

El Plan Sectorial para estudiantes está disponible para los universitarios. Está conformado por un paquete de datos móviles de 6GB por un costo de 360 cup, adquirido por única vez al mes y con una vigencia de 35 días.

Este paquete surge en respuesta a las necesidades planteadas por los universitarios, luego de aprobadas las medidas comerciales del 30 de mayo, que limitaban las recargas nacionales del saldo móvil.

Al principio de su implantación, el acceso a la compra del plan era notificado a los estudiantes a través de SMS. La práctica de meses posteriores requirió adaptar los requisitos y procedimientos para obtener el plan sectorial, ya que el acceso a este depende del cruzamiento de bases de datos de ETECSA y del MES y MINSAP.

A continuación detallamos los requisitos y procedimientos vigentes. El primer requisito para acceder al plan sectorial es que el universitario debe ser propietario de su línea móvil. En caso de no serlo debe realizar la Adjudicación por Uso o Cambio de Titularidad en una oficina comercial.

De manera indispensable, el proceso de matrícula debe haberse completado; es decir, el ministerio al que pertenece el estudiante de nuevo ingreso (MES o MINSAP) debe haber recibido todos los datos que lo acrediten como universitario (de cualquier modalidad).

Puede ocurrir que alumnos continuantes no accedan al plan sectorial porque el teléfono móvil o los números de identidad (CI) que proporcionó el ministerio no coincidan con los datos registrados por ETECSA, en cuyo caso debe rectificarse el dato erróneo.

Una vez que ambos requisitos sean cumplidos el estudiante debe activar él mismo la compra del plan sectorial. ¿Cómo hacerlo? A través de la plataforma cubana Servicios en Línea. Deben acceder a la plataforma por la dirección www.tienda.etecsa.cu o descargar la aplicación en www.apklis.cu 

El segundo paso es Crear Cuenta en la aplicación rellenando la información solicitada y estableciendo una contraseña; la cuenta le garantizará acceder a la plataforma a través de cualquier dispositivo.

Para habilitar el Plan Sectorial debe dirigirse al Menú Servicios Móviles, en el apartado Cambios en la línea y seleccionar la opción Plan Sectorial. Deberá indicar a cuál ministerio pertenece (MES o MINSAP). Luego la aplicación le pedirá seleccionar qué número de teléfono móvil desea asociar para la compra del Plan Sectorial, en caso de ser propietario de más de una línea.

Después de transcurrir un mes el estudiante puede escoger otro número móvil del cual sea propietario para habilitar el Plan Sectorial; pero, aunque sea propietario de tres lineas activas, solamente una tendrá activa la compra.

Completados estos pasos, se recibirá un mensaje de texto (SMS) notificando la habilitación del plan. La compra del plan sectorial se realiza a través de plataformas como Transfermovil, Enzona y Servicios en Línea, ya que los 360 cup de su costo se descuentan del saldo bancario y no del saldo móvil.

Cualquier persona puede comprarle a un estudiante universitario su plan sectorial, siempre y cuando ya lo tenga habilitado (activado) y hayan transcurrido los 30 días desde la última compra.

En la compra desde la plataforma Servicios en Línea pueden notificarse algunos errores de procedimientos, por lo que la Empresa recomienda en estos casos revisar si la activación se completó satisfactoriamente (ir a Menú Servicios Móviles – Opción Información del estado de la cuenta), si la persona cuanta con saldo bancario suficiente para la operación, si ya transcurrieron los 30 días.

En caso de notificarse que sus datos no aparecen en el registro de matrícula de su centro, debe dirigirse a la facultad para corroborar el procedimiento. Si persisten las dificultades o surge otra inquietud, puede dirigirse a las oficinas comerciales de la empresa o enviar un mensaje al perfil oficial de Facebook ETECSA_Santiago de Cuba.

