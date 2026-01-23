Estrena grupo santiaguero nueva obra en el Día del Teatro Cubano

La obra, presentada en el Cabildo Teatral Santiago, es un texto del reconocido dramaturgo Marien Fernández Castillo, con puesta en escena de Juan Edilberto Sosa.
Sosa, director del elenco, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la mujer cubana y caribeña es el tema central de esta nueva propuesta escénica, la cual evoca distintos pasajes de la historia nacional y el devenir de las féminas en ellas.
El público santiaguero y foráneo, expresó, encontrará en esta obra a la mujer en el centro de nuestros procesos sociales y políticos, no solo de la actualidad sino a lo largo de la historia.
La puesta no tiene una narración cronológica a la usanza tradicional, pero hay un cuerpo escénico, musical y textual que llevará al espectador a conectarse con su historia e identidad, expresó.
El también presidente de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia indómita manifestó que "Penélope aserrando televiché" responde a la estética de "La caja negra", vinculada al performance como práctica de lo real, utilización de las nuevas tecnologías y máscaras, música en vivo y gestualidad afín con los procesos creativos del grupo.
Sosa señaló que el elenco lo integran Leydis Reinosa, Thalía Martínez y Mayvel del Río Salazar, tres jóvenes actrices en su esplendor artístico y preparadas para asumir el rol principal dentro de esta historia.
"Penélope aserrando televiché" estará en cartelera también los días 23, 24 y 25 de enero a las 6:00 p.m. en el Cabildo Teatral Santiago.