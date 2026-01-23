Santiago de Cuba,
Prioriza agricultura santiaguera uso de la agroecología

Concluyó en Santiago de Cuba Simposio de Comunicación Social

Continúan desarrollándose los plenos extraordinarios de los comités municipales del Partido

Se desarrolló el XI Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC

La ganadería mellense garantiza cerca del 80 por ciento de la leche correspondiente a la canasta familiar normada

Por los caminos que Melissa destruyó

Llega primer envío de Aspirina 81 mg producida en China mediante cooperación bilateral

El deber cumplido

Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

Comienza Cuba preparación al Clásico Mundial de Beisbol

Destaca gremio del sector eléctrico santiaguero

Hechos pequeños que cimentan la estatura de Fidel

Polos productivos sanluiseros aseguran estabilidad en la entrega de alimentos

Santiago de Cuba avanza en la transición energética

Comunicación santiaguera fortalece ética, unidad y compromiso

Sesionó Consejo de Defensa Nacional

Idalis, en el mundo de las 64 casillas

De fiesta el Jazz en Santiago

Continúan las inversiones en redes y sistemas hidráulicos

Superan las 15 000 viviendas recuperadas tras el paso de Melissa

“El ejemplo de los héroes caídos en Venezuela será inspiración eterna”

"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra Revolución

HONOR Y GLORIA: SANTIAGO RECIBE A SUS HÉROES

La fuerza de los 32 no se mide: solo puede sentirse

Un pueblo llora

Cuba honra a los Héroes de la Patria

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Fotos)

Estrena grupo santiaguero nueva obra en el Día del Teatro Cubano

23 January 2026 Escrito por  Acn
Estrena grupo santiaguero nueva obra en el Día del Teatro Cubano

El Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra estrenó "Penélope aserrando televiché", como parte de las celebraciones en esta ciudad suroriental por el Día del Teatro Cubano.

La obra, presentada en el Cabildo Teatral Santiago, es un texto del reconocido dramaturgo Marien Fernández Castillo, con puesta en escena de Juan Edilberto Sosa.

Sosa, director del elenco, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la mujer cubana y caribeña es el tema central de esta nueva propuesta escénica, la cual evoca distintos pasajes de la historia nacional y el devenir de las féminas en ellas.

El público santiaguero y foráneo, expresó, encontrará en esta obra a la mujer en el centro de nuestros procesos sociales y políticos, no solo de la actualidad sino a lo largo de la historia.

La puesta no tiene una narración cronológica a la usanza tradicional, pero hay un cuerpo escénico, musical y textual que llevará al espectador a conectarse con su historia e identidad, expresó.

El también presidente de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia indómita manifestó que "Penélope aserrando televiché" responde a la estética de "La caja negra", vinculada al performance como práctica de lo real, utilización de las nuevas tecnologías y máscaras, música en vivo y gestualidad afín con los procesos creativos del grupo.

Sosa señaló que el elenco lo integran Leydis Reinosa, Thalía Martínez y Mayvel del Río Salazar, tres jóvenes actrices en su esplendor artístico y preparadas para asumir el rol principal dentro de esta historia.

"Penélope aserrando televiché" estará en cartelera también los días 23, 24 y 25 de enero a las 6:00 p.m. en el Cabildo Teatral Santiago.

Santiago, sede nacional del aniversario 103 de la FEU
