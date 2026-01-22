Persiste afectación en señal de televisión

Desde horas de la tarde de este 21 de enero de 2026 se han producido afectaciones en la señal del canal 21 de TV digital en formato estándar del centro de transmisiones Boniato en Santiago de Cuba.

Los fallos han sido ocasionados por problemas técnicos en el sistema de radiación que, aunque se ha trabajado por los especialistas no se han podido solucionar, por lo que requerirá de la intervención del equipo de planta exterior, lo cual se realizará hoy 22 de enero cuando las condiciones de humedad y visibilidad asi lo permitan.

En tal sentido y hasta que se restablezca el transmisor afectado, se realizará el cambio de la programación de la TV digital estandar para el canal 38, por lo que los usuarios deberán realizar una actualización en los receptores (caja decodificadores o TV híbrido) para sintonizar nuevamente la señal. Se afecta el servicio de HD. Mantendremos la actualización de estos trabajos por las vias oficiales.

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.