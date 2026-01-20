Santiago de Cuba,
Cooperación Cuba-China se consolida en materia educativa

Comienza Cuba preparación al Clásico Mundial de Beisbol

Destaca gremio del sector eléctrico santiaguero

Hechos pequeños que cimentan la estatura de Fidel

Polos productivos sanluiseros aseguran estabilidad en la entrega de alimentos

Santiago de Cuba avanza en la transición energética

Comunicación santiaguera fortalece ética, unidad y compromiso

Sesionó Consejo de Defensa Nacional

Idalis, en el mundo de las 64 casillas

De fiesta el Jazz en Santiago

Continúan las inversiones en redes y sistemas hidráulicos

Superan las 15 000 viviendas recuperadas tras el paso de Melissa

“El ejemplo de los héroes caídos en Venezuela será inspiración eterna”

"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra Revolución

HONOR Y GLORIA: SANTIAGO RECIBE A SUS HÉROES

La fuerza de los 32 no se mide: solo puede sentirse

Un pueblo llora

Cuba honra a los Héroes de la Patria

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Fotos)

Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Los cuerpos del vendaval

El ALBA apoya a Cuba en su justa defensa de la soberanía y la independencia

Firmó Díaz-Canel libro de condolencias en embajada venezolana

Bajo el Sol de San Luis, nace una Nueva Energía

Pago por transferencia, un tema pendiente

Díaz-Canel: «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer»

El esfuerzo que restablece vínculos: Tercer Frente recupera sus comunicaciones tras el huracán

En Santiago de Cuba, XIX Simposio Internacional de Comunicación Social

20 January 2026 Escrito por  José Emilio Oliveros Seisdedos
En Santiago de Cuba, XIX Simposio Internacional de Comunicación Social

El XIX Simposio Internacional de Comunicación Social comenzó la víspera y se extenderá hasta el día de enero en el Complejo Cultural Heredia, de la ciudad de Santiago de Cuba con la participación de invetigadores y profesores cubanos y extranjeros.

Se presentarán ponencias en las comisiones de Lingüística, Educación y Comunicación, Arte, etnología y folclor, Lenguas Extranjeras y Medios de Comunicación Masiva.

Para este martes está señalada la inauguración con la conferencia ¿Desmesurados? Dos palabras sobre la superelacción del Español en Cuba, de la Dra. Marlen Domínguez Hernández, profesora de la Universidad de La Habana.

Entre las ponencias que se presentarán se encuentran la formación lingüística del maestro primario desde la obra de Eloina Miyares Bermúdez;  La pedagogía de proyectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera y la Relevancia de la comprensión auditiva en la formación de traductores-interpretes.

Otras de las ponencias son el Desarrollo de habilidades comunicativas del idioma inglés en la preparación del educador en la primera infancia; La Comunicación educativa desde los museos y su impacto en el ámbito cultural del estudiante universitario; Primeras aproximaciones hacia la accesibilidad: el ejemplo de los narradores cinematográficos y Educación socioemocional en pacientes de Ortopedia y Dermatología: una mirada desde la comunicación asertiva en la formación postgraduada de los médicos.

Para el ciere del evento el Dr. Antoni
Nomdedeu-Rull, profesor de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, España, disertará acarca del Diccionario jeroglífico integrado y las perspectivas para la lexicografía en la era de la Inteligencia Artificial.

Como antesala a la cita se ofrecieron los cursos con temas de actualidad.

