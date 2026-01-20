En Santiago de Cuba, XIX Simposio Internacional de Comunicación Social

El XIX Simposio Internacional de Comunicación Social comenzó la víspera y se extenderá hasta el día de enero en el Complejo Cultural Heredia, de la ciudad de Santiago de Cuba con la participación de invetigadores y profesores cubanos y extranjeros.

Se presentarán ponencias en las comisiones de Lingüística, Educación y Comunicación, Arte, etnología y folclor, Lenguas Extranjeras y Medios de Comunicación Masiva.

Para este martes está señalada la inauguración con la conferencia ¿Desmesurados? Dos palabras sobre la superelacción del Español en Cuba, de la Dra. Marlen Domínguez Hernández, profesora de la Universidad de La Habana.

Entre las ponencias que se presentarán se encuentran la formación lingüística del maestro primario desde la obra de Eloina Miyares Bermúdez; La pedagogía de proyectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera y la Relevancia de la comprensión auditiva en la formación de traductores-interpretes.

Otras de las ponencias son el Desarrollo de habilidades comunicativas del idioma inglés en la preparación del educador en la primera infancia; La Comunicación educativa desde los museos y su impacto en el ámbito cultural del estudiante universitario; Primeras aproximaciones hacia la accesibilidad: el ejemplo de los narradores cinematográficos y Educación socioemocional en pacientes de Ortopedia y Dermatología: una mirada desde la comunicación asertiva en la formación postgraduada de los médicos.

Para el ciere del evento el Dr. Antoni

Nomdedeu-Rull, profesor de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, España, disertará acarca del Diccionario jeroglífico integrado y las perspectivas para la lexicografía en la era de la Inteligencia Artificial.

Como antesala a la cita se ofrecieron los cursos con temas de actualidad.