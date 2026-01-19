Santiago de Cuba,
"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Celebró la Universidad de Oriente su acto por el Día de la Ciencia

19 January 2026
Celebró la Universidad de Oriente su acto por el Día de la Ciencia
Con el espíritu de su lema fundacional, «Ciencia y Conciencia», la Universidad de Oriente (UO) celebró su acto por el Día de la Ciencia, un espacio para reconocer el trabajo investigativo del año 2025 y honrar a estudiantes, jóvenes y profesores que desde sus aulas y laboratorios aportan soluciones a los principales problemas del país.

La ceremonia, desarrollada en el Teatro Universitario de esta Casa de Altos Estudios -fundada en 1947- destacó el papel de las nuevas generaciones en el quehacer científico de la institución, que forma a miles de estudiantes año tras año.

El acto inició con el reconocimiento de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a docentes y alumnos, figuras clave en la formación científica y humanista de la Organización. Se otorgaron las distinciones “A un futuro Maestro”; “Tiza de Oro” y “Alma Mater”.

Posteriormente, fueron agasajados los estudiantes, jóvenes profesores e investigadores más destacados en ciencia, tecnología e innovación durante el 2025. Entre ellos, se encontraban miembros de la Red de Jóvenes Investigadores “José Luis García Cuevas”.

Esta red, que recientemente concertó proyectos de colaboración con la Universidad de Guantánamo, es un pilar en la estrategia de formación y proyección internacional de los jóvenes científicos cubanos.
Un momento especial fue la entrega de los premios de Ciencia a los resultados de mayor impacto y significación en el año recién concluido. El acto también incluyó la concesión de la Categoría Especial de Investigador de Mérito, conferida por el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) a propuesta del Ministro del MES.

Este reconocimiento se alinea con la política nacional de estímulo a la creación investigativa, reflejada en convocatorias como el Premio Anual a Estudiantes Investigadores, Jóvenes Investigadores y Jóvenes Tecnólogos del CITMA, dirigido a menores de 35 años.

La celebración concluyó con un homenaje simbólico: la entrega de la placa conmemorativa del 75 aniversario de la Universidad de Oriente a Fabián Tamayo Delgado, joven investigador del Centro de Biofísica Médica que se destacó por su quehacer científico durante el último año.

Este gesto conectó la rica historia de la institución, que cumple 79 años en 2026, con la promesa de su futuro, encarnada en la excelencia de sus jóvenes talentos.

0

