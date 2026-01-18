Continúa siendo compleja la situación del abastecimiento de agua en San Luis

Compleja es hoy la distribución de agua en San Luis. Un municipio que depende de fuentes de abasto que se secan o bajan los niveles, unido a las complejidades con la electricidad genera mayor presión para poder distribuir el vital líquido.

Hoy laboran en el municipio dos brigadas especializadas de la provincia que contribuyen a la solución de averías en el Bombeo de la Laguna en Paquito Rosales que abastece la demarcación de Dos Caminos y en la estación de Guaninicum que da agua a gran parte de la cabecera municipal.

De cerca las autoridades del municipio, Eyder Luis Hernández Primer Secretario del Comité municipal del Partido y Rafael Muñiz Guillén Presidente de la Ampp San Luis chequean la calidad de las rehabilitaciones que deben concluirse con prontitud para poder distribuir agua en Dos Caminos y San Luis.

Hoy los ciclos de distribución son altísimos, unido a esto la compleja situación energética obliga a bombear durante más tiempo hacia una misma zona, alargando aún más los ciclos, y es inestable e insuficiente el abastecimiento por pipas, por lo que es difícil el acceso con calidad del servicio, destacó el dirigente partidista.

Se buscan soluciones alternativas y se trabaja en el cambio de matriz energética en los bombeos, no obstante a largo plazo las inversiones hidráulicas en tendrán que proyectarse por la rehabilitación integral del acueducto, muy deteriorado y antiguo y la construcción de una fuente de abasto más segura, aseveró.