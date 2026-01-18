Santiago de Cuba,
Comunicación santiaguera fortalece ética, unidad y compromiso

Sesionó Consejo de Defensa Nacional

Idalis, en el mundo de las 64 casillas

De fiesta el Jazz en Santiago

Continúan las inversiones en redes y sistemas hidráulicos

Superan las 15 000 viviendas recuperadas tras el paso de Melissa

“El ejemplo de los héroes caídos en Venezuela será inspiración eterna”

"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra Revolución

HONOR Y GLORIA: SANTIAGO RECIBE A SUS HÉROES

La fuerza de los 32 no se mide: solo puede sentirse

Un pueblo llora

Cuba honra a los Héroes de la Patria

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Fotos)

Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Los cuerpos del vendaval

El ALBA apoya a Cuba en su justa defensa de la soberanía y la independencia

Firmó Díaz-Canel libro de condolencias en embajada venezolana

Bajo el Sol de San Luis, nace una Nueva Energía

Pago por transferencia, un tema pendiente

Díaz-Canel: «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer»

El esfuerzo que restablece vínculos: Tercer Frente recupera sus comunicaciones tras el huracán

Recuperada totalmente la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos y sus unidades luego de Melissa

Desmienten Fake News sobre suspensión de actividades docentes y laborales

A Santiago y a Venezuela

En marcha en Santiago de Cuba la edición 19 del Coloquio Joel James in memoriam

Santiago de Cuba, un baluarte en la defensa de la patria

Contramaestre: Jóvenes martianos honrarán a Fidel y Martí en su aniversario

Continúa siendo compleja la situación del abastecimiento de agua en San Luis

18 January 2026
Continúa siendo compleja la situación del abastecimiento de agua en San Luis

Compleja es hoy la distribución de agua en San Luis. Un municipio que depende de fuentes de abasto que se secan o bajan los niveles, unido a las complejidades con la electricidad genera mayor presión para poder distribuir el vital líquido.

Hoy laboran en el municipio dos brigadas especializadas de la provincia que contribuyen a la solución de averías en el Bombeo de la Laguna en Paquito Rosales que abastece la demarcación de Dos Caminos y en la estación de Guaninicum que da agua a gran parte de la cabecera municipal.

De cerca las autoridades del municipio, Eyder Luis Hernández Primer Secretario del Comité municipal del Partido y Rafael Muñiz Guillén Presidente de la Ampp San Luis chequean la calidad de las rehabilitaciones que deben concluirse con prontitud para poder distribuir agua en Dos Caminos y San Luis.

Hoy los ciclos de distribución son altísimos, unido a esto la compleja situación energética obliga a bombear durante más tiempo hacia una misma zona, alargando aún más los ciclos, y es inestable e insuficiente el abastecimiento por pipas, por lo que es difícil el acceso con calidad del servicio, destacó el dirigente partidista.

Se buscan soluciones alternativas y se trabaja en el cambio de matriz energética en los bombeos, no obstante a largo plazo las inversiones hidráulicas en tendrán que proyectarse por la rehabilitación integral del acueducto, muy deteriorado y antiguo y la construcción de una fuente de abasto más segura, aseveró.

