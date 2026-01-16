En Mella la despedida hacia la eternidad

Ana Cristina Almenares y Armando Ayala, reflejan en sus rostros la aflicción ante la pérdida irreparable de un hijo, y guardan en sus corazones el honor de los que caen con el sentido del deber cumplido. Ellos junto al pueblo de Mella, despidieron en el cementerio de la localidad, al combatiente Adelkis Ayala Almenares, uno de los 32 combatientes caídos en Venezuela.

Ofrendas florales fueron colocadas a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz; del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz- Canel Bermúdez; de los ministerios de las Far y del Interior, así como del pueblo y de la familia.

“Me quitaron a mi hijito”, expresó Ana Cristina, rememorando al tiempo cómo días atrás habían conversado y él le dijo: “Eres fuerte mamá. Añoro estar con ustedes y compartir en familia”. Agradeció a los amigos allí presentes, a integrantes y funcionarios del Gobierno y el Partido, de las organizaciones políticas y de masas, por el homenaje.

Por otra parte, Victoria Rodríguez Rosales, primera secretaria del Partido en el municipio, señaló en las palabras de condolencias que la lealtad de estos hombres a la Patria, a la Revolución, al pueblo venezolano, su sentido de compromiso y deber los hacen inolvidables para la historia de nuestras naciones; asimismo, repudió el acto del gobierno norteamericano.

Idalmis Torres, vecina del combatiente, compartió que: “deja a todo un pueblo con dolor. Era un hombre integrado, valioso, amigo, respetuoso, trabajador. No es un adiós, sino un hasta pronto con el sentido del deber cumplido”.

Hoy Santiago de Cuba y el país se viste de luto para despedir hacia la eternidad a cada uno de sus hijos.