Desarrolla Universidad de Oriente Consejo estudiantil

Santiago de Cuba,
"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra Revolución

HONOR Y GLORIA: SANTIAGO RECIBE A SUS HÉROES

Rendirá Santiago de Cuba homenaje póstumo a los combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela (en desarrollo)

La fuerza de los 32 no se mide: solo puede sentirse

Un pueblo llora

Cuba honra a los Héroes de la Patria

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Fotos)

Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Los cuerpos del vendaval

El ALBA apoya a Cuba en su justa defensa de la soberanía y la independencia

Firmó Díaz-Canel libro de condolencias en embajada venezolana

Bajo el Sol de San Luis, nace una Nueva Energía

Pago por transferencia, un tema pendiente

Díaz-Canel: «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer»

El esfuerzo que restablece vínculos: Tercer Frente recupera sus comunicaciones tras el huracán

Recuperada totalmente la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos y sus unidades luego de Melissa

Desmienten Fake News sobre suspensión de actividades docentes y laborales

A Santiago y a Venezuela

A Santiago y a Venezuela

En marcha en Santiago de Cuba la edición 19 del Coloquio Joel James in memoriam

Santiago de Cuba, un baluarte en la defensa de la patria

Contramaestre: Jóvenes martianos honrarán a Fidel y Martí en su aniversario

Julio Antonio Mella fue también víctima del terrorismo

Radiografía de la mentira contra Maduro

Cuba y Venezuela, unidas en el honor y en la lucha

Encabezó Díaz-Canel Pleno Extraordinario del Partido en Santiago de Cuba

Derechos y obligaciones en materia de seguridad laboral

La amenaza de Marco Rubio

Desarrolla Universidad de Oriente Consejo estudiantil

15 January 2026 Escrito por  Universidad de Oriente
De Excelente fue calificado el Consejo de la FEU Oriente desarrollado el día de ayer, según palabras del Secretario general del Partido en la institución, Dr.C. Luis Alberto Pérez Llody.

El primer Consejo de la nueva dirección electa recientemente, estuvo a la altura del actual contexto, requerido de la combatividad, el compromiso, la participación consciente y el sentido del momento histórico.

La intervención del Dr.C. Pedro Tejera Scull sobre la trascendencia de los graves hechos del 3 de enero pasado, suscitó un interesante intercambio.

En la reunión se presentaron las proyecciones de trabajo para el año. Además se orientó el estudio y discusión en las Brigadas del Programa de Gobierno para la corrección de distorsiones y el reimpulso de la economía.

Fidel fue más que una motivación, una presencia viva en el espíritu de los líderes estudiantiles reunidos el día de ayer. En ellos se expresa la continuidad del legado de quien siempre confió en la fuerza y pujanza de la juventud.

Santiago, sede nacional del aniversario 103 de la FEU
En las plazas, las pesquisas, la higienización de comunidades, el llenado de fichas y muchas otras ...
