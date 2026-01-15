Desarrolla Universidad de Oriente Consejo estudiantil

De Excelente fue calificado el Consejo de la FEU Oriente desarrollado el día de ayer, según palabras del Secretario general del Partido en la institución, Dr.C. Luis Alberto Pérez Llody.

El primer Consejo de la nueva dirección electa recientemente, estuvo a la altura del actual contexto, requerido de la combatividad, el compromiso, la participación consciente y el sentido del momento histórico.

La intervención del Dr.C. Pedro Tejera Scull sobre la trascendencia de los graves hechos del 3 de enero pasado, suscitó un interesante intercambio.

En la reunión se presentaron las proyecciones de trabajo para el año. Además se orientó el estudio y discusión en las Brigadas del Programa de Gobierno para la corrección de distorsiones y el reimpulso de la economía.

Fidel fue más que una motivación, una presencia viva en el espíritu de los líderes estudiantiles reunidos el día de ayer. En ellos se expresa la continuidad del legado de quien siempre confió en la fuerza y pujanza de la juventud.