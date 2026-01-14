Se destacan jóvenes en la producción de alimentos en sector cooperativo sanluisero

El papel de los jóvenes en la producción de alimentos en el sector cooperativo y campesino resulta de gran importancia en San Luis.

En la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras, existe un gran número de jóvenes asociados y usufructuarios, quienes ven a pesar del esfuerzo el resultado de su trabajo. En la siembra de viandas, hortalizas y vegetales y en la cría y pastoreo de ovejos, chivos y cerdos está presente la juventud en la estructura campesina, materializando el compromiso de las nuevas generaciones en la defensa de la Revolución, que más de 67 años después sigue mostrando la valía de su obra social.

Una fuerza potencial para el impulso de los cultivos varios, la ganadería y los frutales en la CCS Antonio Guiteras constituyen los jóvenes, de ahí que sea una prioridad, movilizarlos para la producción de alimentos, con ahorro, eficiencia y la calidad necesaria teniendo en cuenta que la dignificación del joven trabajador de la esfera productiva asociada a la agroindustrial debe ser una meta alcanzable en el territorio.