Se destacan jóvenes en la producción de alimentos en sector cooperativo sanluisero

Santiago de Cuba,
"Ustedes seguirán viviendo en el alma de la Patria"

Santiagueros expresan compromiso con combatientes caídos en Venezuela

Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra Revolución

HONOR Y GLORIA: SANTIAGO RECIBE A SUS HÉROES

Rendirá Santiago de Cuba homenaje póstumo a los combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela (en desarrollo)

La fuerza de los 32 no se mide: solo puede sentirse

Un pueblo llora

Cuba honra a los Héroes de la Patria

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Fotos)

Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Los cuerpos del vendaval

El ALBA apoya a Cuba en su justa defensa de la soberanía y la independencia

Firmó Díaz-Canel libro de condolencias en embajada venezolana

Bajo el Sol de San Luis, nace una Nueva Energía

Pago por transferencia, un tema pendiente

Díaz-Canel: «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer»

El esfuerzo que restablece vínculos: Tercer Frente recupera sus comunicaciones tras el huracán

Recuperada totalmente la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos y sus unidades luego de Melissa

Desmienten Fake News sobre suspensión de actividades docentes y laborales

A Santiago y a Venezuela

En marcha en Santiago de Cuba la edición 19 del Coloquio Joel James in memoriam

Santiago de Cuba, un baluarte en la defensa de la patria

Contramaestre: Jóvenes martianos honrarán a Fidel y Martí en su aniversario

Julio Antonio Mella fue también víctima del terrorismo

Radiografía de la mentira contra Maduro

Cuba y Venezuela, unidas en el honor y en la lucha

Encabezó Díaz-Canel Pleno Extraordinario del Partido en Santiago de Cuba

Derechos y obligaciones en materia de seguridad laboral

La amenaza de Marco Rubio

Se destacan jóvenes en la producción de alimentos en sector cooperativo sanluisero

14 January 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Se destacan jóvenes en la producción de alimentos en sector cooperativo sanluisero

El papel de los jóvenes en la producción de alimentos en el sector cooperativo y campesino resulta de gran importancia en San Luis.

En la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras, existe un gran número de jóvenes asociados y usufructuarios, quienes ven a pesar del esfuerzo el resultado de su trabajo. En la siembra de viandas, hortalizas y vegetales y en la cría y pastoreo de ovejos, chivos y cerdos está presente la juventud en la estructura campesina, materializando el compromiso de las nuevas generaciones en la defensa de la Revolución, que más de 67 años después sigue mostrando la valía de su obra social.

Una fuerza potencial para el impulso de los cultivos varios, la ganadería y los frutales en la CCS Antonio Guiteras constituyen los jóvenes, de ahí que sea una prioridad, movilizarlos para la producción de alimentos, con ahorro, eficiencia y la calidad necesaria teniendo en cuenta que la dignificación del joven trabajador de la esfera productiva asociada a la agroindustrial debe ser una meta alcanzable en el territorio.


En las plazas, las pesquisas, la higienización de comunidades, el llenado de fichas y muchas otras ...

