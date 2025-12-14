Santiago de Cuba,
Por hospitales más limpios

14 December 2025 
Por hospitales más limpios

Por estos días se ve en los hospitales de la provincia hombres y mujeres que laboran junto a los trabajadores de servicio para mantener la limpieza que requiere la atención médica.

“A raíz de la necesidad que ha habido en la institución hospitalaria con la higienización, la CTC y sus sindicatos han enviado a varios de sus trabajadores a nuestro hospital”, explicó Daileny Rodríguez Harris, secretaria general del buró sindical del Hospital Provincial Saturnino Lora.

“Nosotros también convocamos a los trabajadores, pero es insuficiente, porque es un centro bastante grande. Ahora mismo tenemos un proceso inversionista en marcha y con el apoyo de ellos hemos logrado mejorar la situación higiénico epidemiológica.

“Por estos días laboran en las áreas donde se inaugurarán las salas de Neurología y Cardiología, que fueron objeto de construcción para elevar la calidad de la atención a los pacientes y también las condiciones laborales de nuestros trabajadores”.

Escoba en mano, desde los sindicatos de Industria, Energía y Minas, Comercio, Educación, la Alimentaria y el secretariado Provincial de la CTC, entre otros sectores, llegan dos veces a la semana para apoyar en el saneamiento.

“Esta es la obra de choque del sindicato y colaboramos para que en el menor tiempo posible se culmine y los pacientes puedan disfrutar las instalaciones. Siempre convocamos a trabajadores de los diferentes centros porque juntos creamos”, expresó Deylin Ferrer García, secretaria del Comité Municipal del Sindicato de la Administración Pública.

Mercedes Borló, Jefa de área del tercer piso, donde residen las salas que se inaugurarán, agradece el apoyo de las compañeras del sindicato. “Es muy importante para compensar la falta de auxiliares. Estamos muy contentos por su ayuda”.

En otras instituciones hospitalarias las organizaciones de masas también llegan para colaborar con las acciones; es necesaria la sistematicidad y masividad, lo que sumado a cambios de labor, trabajos voluntarios y el apoyo de las reclusas en centros penitenciarios sirve para paliar la situación con la plantilla.

Las autoridades hospitalarias hacen también un llamado a los pacientes y acompañantes a cuidar la limpieza en los distintos servicios. Un hospital genera suciedad todo el día y cada acción para combatirlo es una victoria.

Daniela Verdecia Castillo

