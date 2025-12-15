Santiago de Cuba,
“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

Diablos Rojos a la final

Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

Manos de esperanza en el Consejo Popular Flores

Reciben profesores santiagueros Distinción por la Educación Cubana

Hospital Pediátrico Sur recibe importante donativo para sala de Lactancia Materna

Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Humo que trae esperanza

Arriba a Santiago de Cuba donativo proveniente de Lamentin

Solidaridad con rostro de madre

Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

San Luis celebra los 67 años de su liberación

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Una prioridad que exige máxima eficiencia y unidad de acción

Santiago también cuenta con la ayuda venezolana

Un día sagrado para todos los cubanos

Intercambia Díaz-Canel con jóvenes al conmemorarse un aniversario más de la creación de la Feem y de la caída en combate de Antonio Maceo

Nombran nuevo Rector en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Graduación médica santiaguera rinde homenaje al centenario de Fidel Castro

Solidaridad que reconstruye

Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

Ejecutan proyecto de cambio en El Babujal

15 December 2025
Ejecutan proyecto de cambio en El Babujal

El pasado 29 de octubre, el huracán Melissa penetró por este territorio de la frontera entre Santiago de Cuba y Granma en la costa sur, provocando severas afectaciones que dejaron incomunicada la cabecera municipal de Chivirico con los consejos populares de Uvero, Ocujal del Turquino, La Plata y La Magdalena.

La imagen refleja un desprendimiento de rocas ocurrido en Babujal, en el kilómetro 96, una zona históricamente vulnerable a este tipo de eventos. Hace trece años, el municipio ya había sufrido daños similares tras el paso del huracán Sandy.

En ese tramo se ejecuta un proyecto de cambio de trazado que contempla la voladura de un sector del macizo montañoso a lo largo de 2,5 kilómetros. La obra tiene como objetivo alejar la vía del borde costero, elevar su rasante para evitar la penetración del mar y reducir la pendiente del talud, con el fin de minimizar el desprendimiento constante de rocas.

Actualmente, los trabajos están a cargo de la Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas (CONALZA), perteneciente al Grupo Empresarial de la Construcción del Ministerio de la Construcción de Cuba, junto a una brigada de la República Bolivariana de Venezuela. El cronograma prevé concluir el movimiento de tierra en un plazo aproximado de cinco meses; hasta el momento se han realizado tres voladuras y continúa el acarreo del material desprendido, quedando pendientes nuevas acciones para eliminar los riesgos existentes.

Entre las comunidades de Babujal y Palma Mocha persisten alrededor de seis kilómetros con socavaciones, aunque el tránsito es posible con las debidas medidas de precaución. Paralelamente, se realizan evaluaciones en otros puntos de la carretera afectados por el huracán Melissa, con el propósito de definir las obras necesarias para su completo restablecimiento.

 

