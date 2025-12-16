Santiago de Cuba,
Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

Costosas derrotas de Las Avispas

La magia nace del alma

“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

Diablos Rojos a la final

Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

Manos de esperanza en el Consejo Popular Flores

Reciben profesores santiagueros Distinción por la Educación Cubana

Hospital Pediátrico Sur recibe importante donativo para sala de Lactancia Materna

Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Humo que trae esperanza

Arriba a Santiago de Cuba donativo proveniente de Lamentin

Solidaridad con rostro de madre

Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

San Luis celebra los 67 años de su liberación

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Una prioridad que exige máxima eficiencia y unidad de acción

Santiago también cuenta con la ayuda venezolana

Un día sagrado para todos los cubanos

En Santiago de Cuba jornada por los 50 años del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo

16 December 2025 
En Santiago de Cuba jornada por los 50 años del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo
Tomada de Internet

En ocasión del aniversario 49 del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, el pasado 8 de diciembre, quedó abierta en esa institución, la exposición colectiva “Antesala del Medio Siglo”, con obras de los artistas Jorge Knight Vera, Israel Tamayo, Julio César Carmenate, Danis Montero, y otros creadores del centro.

Además de la muestra en exhibición y saludar la efemérides, fue la oportunidad para que directivos del “Luis Díaz Oduardo” dieran a conocer el programa que hasta diciembre de 2026 desarrollará el Taller para festejar su aniversario 50.

Con actividades casi todos los meses de 2026, el programa por las cinco décadas del centro, abarca encuentros, exposiciones, reconocimientos a fundadores y muestras de piezas realizadas por estos.

Oficialmente, la jornada comenzará el 10 de enero venidero con la apertura de la 17. Bienal de Pintura Mural InterNos.

Las actividades de ambos acontecimientos (InterNos y aniversario 50 del Taller) se irán reflejando, sistemáticamente, en esta sección cultural.

 

MsC Miguel Angel Gainza Chacón

