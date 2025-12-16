En Santiago de Cuba jornada por los 50 años del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo

En ocasión del aniversario 49 del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, el pasado 8 de diciembre, quedó abierta en esa institución, la exposición colectiva “Antesala del Medio Siglo”, con obras de los artistas Jorge Knight Vera, Israel Tamayo, Julio César Carmenate, Danis Montero, y otros creadores del centro.

Además de la muestra en exhibición y saludar la efemérides, fue la oportunidad para que directivos del “Luis Díaz Oduardo” dieran a conocer el programa que hasta diciembre de 2026 desarrollará el Taller para festejar su aniversario 50.

Con actividades casi todos los meses de 2026, el programa por las cinco décadas del centro, abarca encuentros, exposiciones, reconocimientos a fundadores y muestras de piezas realizadas por estos.

Oficialmente, la jornada comenzará el 10 de enero venidero con la apertura de la 17. Bienal de Pintura Mural InterNos.

Las actividades de ambos acontecimientos (InterNos y aniversario 50 del Taller) se irán reflejando, sistemáticamente, en esta sección cultural.