Empresa Eléctrica informa situación del SEN para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2147 MW a las 6:30pm.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1722 MWh, con 355 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación

En el horario de la media se estima una afectación de 1120 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Maximo Gomez, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 450 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

91 centrales de generación distribuida con 815 MW.

87 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 993 MW.



Pronóstico para el horario pico: ? Se estima la entrada de la unidad 5 de CTE Renté con 60 MW, la entrada de 80 MW de motores en la generación distribuida y la entrada de 4 motores del Fuel de Moa que se encuentran fuera por combustible.

Disponibilidad: 1610 MW. Demanda máxima: 3400 MW. Déficit: 1790 MW. Afectación: 1820 MW.