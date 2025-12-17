Santiago de Cuba,
San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

Sociedades que investigan, leyes que transforman

Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

Costosas derrotas de Las Avispas

La magia nace del alma

“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

Diablos Rojos a la final

Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

Manos de esperanza en el Consejo Popular Flores

Reciben profesores santiagueros Distinción por la Educación Cubana

Hospital Pediátrico Sur recibe importante donativo para sala de Lactancia Materna

Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Humo que trae esperanza

Arriba a Santiago de Cuba donativo proveniente de Lamentin

Solidaridad con rostro de madre

Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

San Luis celebra los 67 años de su liberación

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Una prioridad que exige máxima eficiencia y unidad de acción

Empresa Eléctrica informa situación del SEN para hoy

17 December 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica Santiago de Cuba
Empresa Eléctrica informa situación del SEN para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2147 MW a las 6:30pm.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1722 MWh, con 355 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación

En el horario de la media se estima una afectación de 1120 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Maximo Gomez, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 450 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

 91 centrales de generación distribuida con 815 MW.
 87 MW indisponibles por falta de lubricante.
Total de MW afectados por esta causa: 993 MW.

Pronóstico para el horario pico: ? Se estima la entrada de la unidad 5 de CTE Renté con 60 MW, la entrada de 80 MW de motores en la generación distribuida y la entrada de 4 motores del Fuel de Moa que se encuentran fuera por combustible.

 Disponibilidad: 1610 MW.  Demanda máxima: 3400 MW.  Déficit: 1790 MW.  Afectación: 1820 MW.

