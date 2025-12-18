Azucareros sanluiseros comprometidos con la educación infantil

Santiago de Cuba,
0
Especialistas hablan sobre las arbovirosis

Especialistas hablan sobre las arbovirosis

0
San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

0
Sociedades que investigan, leyes que transforman

Sociedades que investigan, leyes que transforman

0
Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

0
Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

0
Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

0
Costosas derrotas de Las Avispas

Costosas derrotas de Las Avispas

0
La magia nace del alma

La magia nace del alma

0
“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

0
¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

0
Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

0
En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

0
Diablos Rojos a la final

Diablos Rojos a la final

0
Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

0
En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

0
Manos de esperanza en el Consejo Popular Flores

Manos de esperanza en el Consejo Popular Flores

0
Reciben profesores santiagueros Distinción por la Educación Cubana

Reciben profesores santiagueros Distinción por la Educación Cubana

0
Hospital Pediátrico Sur recibe importante donativo para sala de Lactancia Materna

Hospital Pediátrico Sur recibe importante donativo para sala de Lactancia Materna

0
Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

0
Humo que trae esperanza

Humo que trae esperanza

0
Arriba a Santiago de Cuba donativo proveniente de Lamentin

Arriba a Santiago de Cuba donativo proveniente de Lamentin

0
Solidaridad con rostro de madre

Solidaridad con rostro de madre

0
Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

0
Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

0
Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

0
Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

0
Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

0
En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

0
San Luis celebra los 67 años de su liberación

San Luis celebra los 67 años de su liberación

0
Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Azucareros sanluiseros comprometidos con la educación infantil

18 December 2025 Escrito por  Radio
Azucareros sanluiseros comprometidos con la educación infantil
Radio Majaguabo

Las instalaciones de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) El Leonor en Paquito Rosales, asentamiento perteneciente a este territorio, acogen a los niños y maestros de la Escuela primaria Antonio Maceo Grajales, uno de los centros educativos afectados por el lado del Huracán Melissa.

En la UBPC no solo están comprometidos con la educación de los pequeños de las comunidades rurales cercanas, allí se da cariño y atención esmerada. Se priorizan almuerzo y actividades recreativas que aseguran el bienestar emocional de los pequeños.

En ocasión de la Jornada del Educador y que casi los pioneros disfrutarán del receso escolar por el fin de año, la junta directiva de la UBPC y sus cooperativistas organizaron una hermosa actividad cultural y compartieron dulces, refrescos y otras delicias con los niños y niñas del Leonor y Hechavarría, quienes dan clase en la institución.
Demostración del compromiso de los azucareros con sus comunidades y la atención a quienes saben querer.

  • Compartir:
                   

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree