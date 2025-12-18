Azucareros sanluiseros comprometidos con la educación infantil

Las instalaciones de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) El Leonor en Paquito Rosales, asentamiento perteneciente a este territorio, acogen a los niños y maestros de la Escuela primaria Antonio Maceo Grajales, uno de los centros educativos afectados por el lado del Huracán Melissa.

En la UBPC no solo están comprometidos con la educación de los pequeños de las comunidades rurales cercanas, allí se da cariño y atención esmerada. Se priorizan almuerzo y actividades recreativas que aseguran el bienestar emocional de los pequeños.

En ocasión de la Jornada del Educador y que casi los pioneros disfrutarán del receso escolar por el fin de año, la junta directiva de la UBPC y sus cooperativistas organizaron una hermosa actividad cultural y compartieron dulces, refrescos y otras delicias con los niños y niñas del Leonor y Hechavarría, quienes dan clase en la institución.

Demostración del compromiso de los azucareros con sus comunidades y la atención a quienes saben querer.