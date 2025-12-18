Azucareros sanluiseros comprometidos con la educación infantil

En la UBPC no solo están comprometidos con la educación de los pequeños de las comunidades rurales cercanas, allí se da cariño y atención esmerada. Se priorizan almuerzo y actividades recreativas que aseguran el bienestar emocional de los pequeños.
En ocasión de la Jornada del Educador y que casi los pioneros disfrutarán del receso escolar por el fin de año, la junta directiva de la UBPC y sus cooperativistas organizaron una hermosa actividad cultural y compartieron dulces, refrescos y otras delicias con los niños y niñas del Leonor y Hechavarría, quienes dan clase en la institución.
Demostración del compromiso de los azucareros con sus comunidades y la atención a quienes saben querer.