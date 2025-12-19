Empresa Eléctrica informa situación del SEN para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1989 MW a las 18:10 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2823 MWh, con 520 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de

generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1330 MW y la demanda 2355 MW con 1038 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de

1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 397 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

o 83 centrales de generación distribuida con 798 MW.

o 108 MW en la Central Fuel de Moa

o 95 MW indisponibles por falta de lubricante.

o Total de MW afectados por esta causa: 1004 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté con 45 MW y 65 MW respectivamente.

Con este pronóstico para el horario pico se prevé una disponibilidad de 1440 MW y una demanda máxima de 3380 MW, para un déficit de 1940 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1970 MW en este horario.