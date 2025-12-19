Santiago de Cuba,
0
En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

0
Al camino trazado no le pueden faltar caminantes

0
Una profesión de amor

0
La recuperación se abre paso en Palma Soriano

0
Reconoce Consejo de Defensa aporte de la juventud universitaria a la recuperación santiaguera

0
Con Fidel, la FEU seguirá haciendo Revolución

0
Santiago sede nacional del cumpleaños 103 de la FEU

0
Comenzó distribución del Gas Licuado en Santiago de Cuba

0
Los derechos humanos y los humanos sin derechos

0
La Guerra Cognitiva: un arma silenciosa y destructiva contra Cuba

0
El 2026  “Año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

0
Aprueba dos nuevas leyes Parlamento cubano

0
Intervención de Díaz-Canel en la clausura de la ANPP

0
Intensa agenda en sesión del Parlamento cubano hoy

0
Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas

0
Especialistas hablan sobre las arbovirosis

0
San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

0
Sociedades que investigan, leyes que transforman

0
Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

0
Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

0
Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

0
Costosas derrotas de Las Avispas

0
La magia nace del alma

0
“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

0
¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

0
Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

0
En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

0
Diablos Rojos a la final

0
Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

0
En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

Empresa Eléctrica informa situación del SEN para hoy

19 December 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica Santiago de Cuba
Empresa Eléctrica informa situación del SEN para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1989 MW a las 18:10 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2823 MWh, con 520 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de
generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1330 MW y la demanda 2355 MW con 1038 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de
1100 MW.

Principales incidencias
Avería: Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.
Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
Limitaciones en la generación térmica: 397 MW fuera de servicio.
Problemas por falta de combustible:
o 83 centrales de generación distribuida con 798 MW.
o 108 MW en la Central Fuel de Moa
o 95 MW indisponibles por falta de lubricante.
o Total de MW afectados por esta causa: 1004 MW.

Pronóstico para el horario pico
Para el horario pico se estima la entrada de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté con 45 MW y 65 MW respectivamente.

Con este pronóstico para el horario pico se prevé una disponibilidad de 1440 MW y una demanda máxima de 3380 MW, para un déficit de 1940 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1970 MW en este horario.

