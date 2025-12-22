Yaniuska Pérez Verdecia, trabajadora integral de Radio Majaguabo

Durante la Asamblea de Balance Anual de Radio Majaguabo, en este municipio, fue reconocida la periodista Yaniuska Pérez Verdecia como trabajadora integral.

La reportera agradeció a todos por acogerla como hija y reconocer su labor como trabajadora integral. "Falta mucho por mejorar, claro está, pero sus felicitaciones y buenos deseos son un aliciente para el espíritu en este año que fue particularmente difícil para todos", dijo.

"Eso me obliga a seguir mejorando y continuar aportando desde esta hermosa profesión que es el periodismo.

"Agradezco también a los oyentes, a los campesinos, cooperativistas, obreros, jóvenes, protagonistas siempre de las historias que más adoro contar, las que se generan en los lugares más intrincados del municipio", argumentó.

"Muchas gracias a todos, que el 2026 sea de mayores éxitos y bendiciones, con el acompañamiento de mis compañeros y familia, sin ustedes no son posibles los éxitos laborales, que son el fruto del trabajo colectivo", expuso.