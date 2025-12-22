Santiago de Cuba,
En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

Al camino trazado no le pueden faltar caminantes

Una profesión de amor

La recuperación se abre paso en Palma Soriano

Reconoce Consejo de Defensa aporte de la juventud universitaria a la recuperación santiaguera

Con Fidel, la FEU seguirá haciendo Revolución

Santiago sede nacional del cumpleaños 103 de la FEU

Comenzó distribución del Gas Licuado en Santiago de Cuba

Los derechos humanos y los humanos sin derechos

La Guerra Cognitiva: un arma silenciosa y destructiva contra Cuba

El 2026  “Año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

Aprueba dos nuevas leyes Parlamento cubano

Intervención de Díaz-Canel en la clausura de la ANPP

Intensa agenda en sesión del Parlamento cubano hoy

Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas

Especialistas hablan sobre las arbovirosis

San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

Sociedades que investigan, leyes que transforman

Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

Costosas derrotas de Las Avispas

La magia nace del alma

“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

Consideraciones del Presidente cubano durante el XI Pleno del Partido

En Santiago de Cuba entregan Placa Heredia a personalidades e instituciones de la cultura

Diablos Rojos a la final

Situación epidemiológica: Responsabilidad de todos

En distribución productos de la Canasta Familiar Normada

Yaniuska Pérez Verdecia, trabajadora integral de Radio Majaguabo

22 December 2025
Yaniuska Pérez Verdecia, trabajadora integral de Radio Majaguabo
Foto: Radio Majaguabo

Durante la Asamblea de Balance Anual de Radio Majaguabo, en este municipio, fue reconocida la periodista Yaniuska Pérez Verdecia como trabajadora integral.

La reportera agradeció a todos por acogerla como hija y reconocer su labor como trabajadora integral. "Falta mucho por mejorar, claro está, pero sus felicitaciones y buenos deseos son un aliciente para el espíritu en este año que fue particularmente difícil para todos", dijo.

"Eso me obliga a seguir mejorando y continuar aportando desde esta hermosa profesión que es el periodismo.

"Agradezco también a los oyentes, a los campesinos, cooperativistas, obreros, jóvenes, protagonistas siempre de las historias que más adoro contar, las que se generan en los lugares más intrincados del municipio", argumentó.

 "Muchas gracias a todos, que el 2026 sea de mayores éxitos y bendiciones, con el acompañamiento de mis compañeros y familia, sin ustedes no son posibles los éxitos laborales, que son el fruto del trabajo colectivo", expuso.

