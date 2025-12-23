Empresa Eléctrica informa situación del Sen para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1984 MW a las 6:20pm.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2320 MWh, con 459 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.



Limitaciones en la generación térmica: 504 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

94 centrales de generación distribuida con 866 MW.

108 MW en la Central Fuel de Moa

104 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1114 MW.



Pronóstico para el horario pico:



Se espera la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 45 MW.

Disponibilidad: 1469 MW.

Demanda máxima: 3400 MW.

Déficit: 1931 MW.

Afectación: 1961 MW