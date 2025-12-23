Santiago de Cuba,
Conmemoran en Santiago de Cuba 52 aniversario de los Tribunales Populares

Que todo lo que hagamos lleve la impronta de Fidel

Un cayo que renace

Reaniman anillo fundacional en saludo al 67 aniversario de la Revolución

Compañía Arcoiris festeja sus 45 años

En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

Al camino trazado no le pueden faltar caminantes

Una profesión de amor

La recuperación se abre paso en Palma Soriano

Reconoce Consejo de Defensa aporte de la juventud universitaria a la recuperación santiaguera

Con Fidel, la FEU seguirá haciendo Revolución

Santiago sede nacional del cumpleaños 103 de la FEU

Comenzó distribución del Gas Licuado en Santiago de Cuba

Los derechos humanos y los humanos sin derechos

La Guerra Cognitiva: un arma silenciosa y destructiva contra Cuba

El 2026  “Año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

Aprueba dos nuevas leyes Parlamento cubano

Intervención de Díaz-Canel en la clausura de la ANPP

Intensa agenda en sesión del Parlamento cubano hoy

Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas

Especialistas hablan sobre las arbovirosis

San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

Sociedades que investigan, leyes que transforman

Otorgan medalla José Tey a profesores destacados de la Universidad de Oriente

Renacen las aulas en el municipio San Luis de Santiago de Cuba

Arza más allá del “Espacio para cimarronas”

Costosas derrotas de Las Avispas

La magia nace del alma

“Concierto Festivo” de la “Sinfónica de Oriente” en la Catedral de Santiago de Cuba

¿Cómo se atienden los trámites por ‘Melissa’?

Empresa Eléctrica informa situación del Sen para hoy

23 December 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica
Empresa Eléctrica informa situación del Sen para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1984 MW a las 6:20pm.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2320 MWh, con 459 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 504 fuera de servicio.

 Problemas por falta de combustible:

94 centrales de generación distribuida con 866 MW. 

108 MW en la Central Fuel de Moa
 104 MW indisponibles por falta de lubricante.
Total de MW afectados por esta causa: 1114 MW.

Pronóstico para el horario pico:

 Se espera la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 45 MW.

 Disponibilidad: 1469 MW. 

Demanda máxima: 3400 MW.

Déficit: 1931 MW.

Afectación: 1961 MW

