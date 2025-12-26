Empresa Eléctrica informa

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de ⚡2171 MW a las 6:20pm, superior a lo planificado por no entrar la unidad 6 de la CTE Mariel.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2903 MWh, con 584 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5, 6 y 8 de la CTE Mariel y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 614 fuera de servicio.



Problemas por falta de combustible:

102centrales de generación distribuida con 977MW.

108 MW en la Central Fuel de Moa

129 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1214 MW.

Pronóstico para el horario pico: se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 80 MW, la entrada de la patana de Melones con 40 MW y la entrada del emplazamiento Fuel Mariel con 105 MW.



Disponibilidad: 1490 MW. Demanda máxima: 3350 MW. Déficit: 1860 MW. Afectación: 1890 MW.