Empresa Eléctrica informa

Santiago de Cuba,
0
A pesar de duros retos, Santiago de Cuba cierra 2025 con avances

A pesar de duros retos, Santiago de Cuba cierra 2025 con avances

0
Intercambio con el pueblo: trabajo de base de las comisiones parlamentarias

Intercambio con el pueblo: trabajo de base de las comisiones parlamentarias

0
Operación Peter Pan

Operación Peter Pan

0
Keros S.R.L. dona sistema de protección contra rayos al hospital

Keros S.R.L. dona sistema de protección contra rayos al hospital "Saturnino Lora Torres"

0
Reconoce Universidad de Oriente a docentes, centros y trabajadores destacados

Reconoce Universidad de Oriente a docentes, centros y trabajadores destacados

0
Niños de “Corazón de los Hoyos”, cultura tradicional en la comunidad

Niños de “Corazón de los Hoyos”, cultura tradicional en la comunidad

0
Fiscalía General de la República celebra su 52 aniversario

Fiscalía General de la República celebra su 52 aniversario

0
Conmemoran en Santiago de Cuba 52 aniversario de los Tribunales Populares

Conmemoran en Santiago de Cuba 52 aniversario de los Tribunales Populares

0
Que todo lo que hagamos lleve la impronta de Fidel

Que todo lo que hagamos lleve la impronta de Fidel

0
Un cayo que renace

Un cayo que renace

0
Reaniman anillo fundacional en saludo al 67 aniversario de la Revolución

Reaniman anillo fundacional en saludo al 67 aniversario de la Revolución

0
Compañía Arcoiris festeja sus 45 años

Compañía Arcoiris festeja sus 45 años

0
En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

0
Al camino trazado no le pueden faltar caminantes

Al camino trazado no le pueden faltar caminantes

0
Una profesión de amor

Una profesión de amor

0
La recuperación se abre paso en Palma Soriano

La recuperación se abre paso en Palma Soriano

0
Reconoce Consejo de Defensa aporte de la juventud universitaria a la recuperación santiaguera

Reconoce Consejo de Defensa aporte de la juventud universitaria a la recuperación santiaguera

0
Con Fidel, la FEU seguirá haciendo Revolución

Con Fidel, la FEU seguirá haciendo Revolución

0
Santiago sede nacional del cumpleaños 103 de la FEU

Santiago sede nacional del cumpleaños 103 de la FEU

0
Comenzó distribución del Gas Licuado en Santiago de Cuba

Comenzó distribución del Gas Licuado en Santiago de Cuba

0
Los derechos humanos y los humanos sin derechos

Los derechos humanos y los humanos sin derechos

0
La Guerra Cognitiva: un arma silenciosa y destructiva contra Cuba

La Guerra Cognitiva: un arma silenciosa y destructiva contra Cuba

0
El 2026  “Año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

El 2026  “Año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

0
Aprueba dos nuevas leyes Parlamento cubano

Aprueba dos nuevas leyes Parlamento cubano

0
Intervención de Díaz-Canel en la clausura de la ANPP

Intervención de Díaz-Canel en la clausura de la ANPP

0
Intensa agenda en sesión del Parlamento cubano hoy

Intensa agenda en sesión del Parlamento cubano hoy

0
Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas

Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas

0
Especialistas hablan sobre las arbovirosis

Especialistas hablan sobre las arbovirosis

0
San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo

0
Sociedades que investigan, leyes que transforman

Sociedades que investigan, leyes que transforman

Empresa Eléctrica informa

26 December 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica Santiago de Cuba
Empresa Eléctrica informa
ACN

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de ⚡2171 MW a las 6:20pm, superior a lo planificado por no entrar la unidad 6 de la CTE Mariel.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2903 MWh, con 584 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5, 6 y 8 de la CTE Mariel y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 614 fuera de servicio.
 

Problemas por falta de combustible:
 102centrales de generación distribuida con 977MW.
 108 MW en la Central Fuel de Moa
 129 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1214 MW.

Pronóstico para el horario pico: se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 80 MW, la entrada de la patana de Melones con 40 MW y la entrada del emplazamiento Fuel Mariel con 105 MW.
 

Disponibilidad: 1490 MW.  Demanda máxima: 3350 MW.  Déficit: 1860 MW.  Afectación: 1890 MW.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/e17d6519df42ba41fe08a9b4983eae9a.jpg
Santiago, sede nacional del aniversario 103 de la FEU
En las plazas, las pesquisas, la higienización de comunidades, el llenado de fichas y muchas otras ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree