Entregan distinción Con el Esfuerzo de Todos ¡Venceremos!

Casi finaliza el 2025 y toca a las puertas el advenimiento del 2026, aniversario 67 de la Revolución y como cada año hoy tuvo lugar la entrega de la distinción Con el Esfuerzo de Todos ¡Venceremos! que otorga el Gobierno en la provincia Santiago de Cuba a personas e instituciones del territorio, acreditando su quehacer diario y labor social.

Esta vez, en el histórico Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, los colectivos y trabajadores recibieron la distinción de manos de Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en este territorio, acompañada por Manuel Falcón Hernández, Gobernador.

Ellos fueron merecedores del agasajo por su entrega incondicional y sacrificio en la labor que realizan en tiempos tan convulsos como los que atraviesa el país.

Los homenajeados expresaron su agradecimiento y orgullo por haber recibido esa condición en el marco de la campaña que se desarrolla por el centenario del Líder Histórico de la Revolución para saludar la efemérides.

A la vez manifestaron su compromiso de continuar aportando para desarrollar el país y lograr con la unión y el esfuerzo de todos, el Santiago y la Cuba que soñamos y queremos todos.

El reconocimiento "Con el Esfuerzo de Todos, ¡Venceremos!" fue instituido por el Gobierno Provincial de Santiago de Cuba con el fin de estimular a quienes se destaquen en la contribución al desarrollo económico-social del territorio.