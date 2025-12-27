Santiago de Cuba,
Entregan distinción Con el Esfuerzo de Todos ¡Venceremos!

27 December 2025 Escrito por 
Entregan distinción Con el Esfuerzo de Todos ¡Venceremos!
De la autora

Casi finaliza el 2025 y toca a las puertas el advenimiento del 2026, aniversario 67 de la Revolución y como cada año hoy tuvo lugar la entrega de la distinción Con el Esfuerzo de Todos ¡Venceremos! que otorga el Gobierno en la provincia Santiago de Cuba a personas e instituciones del territorio, acreditando su quehacer diario y labor social.

Esta vez, en el histórico Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, los colectivos y trabajadores recibieron la distinción de manos de Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en este territorio, acompañada por Manuel Falcón Hernández, Gobernador.

Ellos fueron merecedores del agasajo por su entrega incondicional y sacrificio en la labor que realizan en tiempos tan convulsos como los que atraviesa el país.

Los homenajeados expresaron su agradecimiento y orgullo por haber recibido esa condición en el marco de la campaña que se desarrolla por el centenario del Líder Histórico de la Revolución para saludar la efemérides.

A la vez manifestaron su compromiso de continuar aportando para desarrollar el país y lograr con la unión y el esfuerzo de todos, el Santiago y la Cuba que soñamos y queremos todos.

El reconocimiento "Con el Esfuerzo de Todos, ¡Venceremos!" fue instituido por el Gobierno Provincial de Santiago de Cuba con el fin de estimular a quienes se destaquen en la contribución al desarrollo económico-social del territorio.

Angela Santiesteban Blanco

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Angela Santiesteban Blanco

