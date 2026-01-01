Santiago de Cuba,
Niños de “Corazón de los Hoyos” son una muestra de cultura tradicional en la comunidad

01 January 2026 
Niños de “Corazón de los Hoyos” son una muestra de cultura tradicional en la comunidad

Con seis años de creado, el grupo infantil Corazón de Los Hoyos es una muestra de cómo la cultura, el arte y la música pueden consolidar en la infancia, los buenos hábitos y los valores. Y la comunidad de Los Hoyos es un ejemplo.

En ese santiaguerísimo y popular barrio, ”Corazón…”, que es apadrinado por la conga de Los Hoyos, fue fundado el 1. de noviembre 2019, “para salvaguardar las tradiciones y la música carnavalesca y popular en general”, reconocen los conductores del proyecto.

El grupo infantil tiene su sede en el propio Foco Cultural de Los Hoyos (“cuartel general” de la famosa conga), en el Paseo Martí y según explican sus creadores “el objetivo también, es proteger la infancia, y a través de la música y la cultura darles calidad de vida a estos niños que, además, son herederos de nuestra tradición, o sea tener la conga como un baluarte de nuestra cultura popular”.

Lázaro Bandera y un equipo formado por Sisi Bell, Osiel Sauquet, Lilian Liset Betancourt, entre otros factores del barrio, son los creadores de la agrupación, y en todo momento han tenido el apoyo de los padres de los niños, en una muestra de unidad en la comunidad.

Pero otras manos y empeños se han sumado como apoyo a “Corazón”: la actriz y directora de Calibán Teatro, Dalia Leyva Aranda; Diosnelvis Ortiz (de Calibán) y Liorge Reyes, líder del Proyecto Campanadas.

Hay un agradecimiento especial a Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro y a los trabajadores del Café Teatro Macubá por su identificación con esos futuros artistas de la ciudad.

Y es que para la tarde de este sábado estaba señalada la presentación del grupo infantil de Los Hoyos, en el Café Teatro Macubá, un ejemplo más de apoyo a proyectos comunitarios, por parte de Fátima, la institución Macubá, y artistas escénicos de la ciudad.

En esencia, esos muchachos presentarían la obra “Cuando sonó el tambor”, que recrea cómo el tambor y las tradiciones salvan a un niño de ser “tragado” por los juegos, los celulares y la tecnología.

“Cuando sonó…” narra la historia de cómo se salva al niño y muestra cómo, mediante la música, el pequeño se inclina hacia los juegos tradicionales hasta formar parte de una infancia segura.

 

MsC Miguel Angel Gainza Chacón

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: MsC Miguel Angel Gainza Chacón

