En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

02 January 2026 
En Santiago de Cuba concurso “Tu obra me inspira” está dedicado a la Dra. Elizabeth Álvarez

En homenaje al aniversario 164 del natalicio de Elvira Cape Lombard (25 de enero de 1862) la sala infantil-juvenil William Soler Ledea, de la Biblioteca Provincial Elvira Cape (BPEC), ha organizado la tercera edición del concurso Tu obra me inspira.

El certamen tiene como objetivo fomentar el hábito por la lectura y también, potenciar valores.

Esta vez, el concurso está dedicado a la obra de la escritora Elizabeth de la Caridad Álvarez Franco, de ahí que los trabajos deberán estar relacionados con personajes y situaciones presentes en las obras de la autora.

Desde la “Elvira Cape” explicaron que podrán participar en el concurso niñas, niños y adolescentes de las enseñanzas primaria, secundaria y especial.

Se concursará en los géneros literarios: composición, poesía, cuento y carta; y en dibujo, pintura, origami y artesanía, mediante un trabajo por categoría.

Señalan los organizadores, que en el caso de literatura se deben entregar los trabajos manuscritos y con letra clara, legible y buena ortografía; identificados con el nombre del concurso y los datos siguientes: nombre y apellido, edad, sexo, grado y nombre de la escuela.

Quienes concursen entregarán sus obras en las bibliotecas de sus centros escolares hasta el 20 de enero de 2026.

Se premiará por género y categoría: Primaria, primero y segundo ciclo; secundaria, y enseñanza especial.

Especialistas de la “Elvira Cape” y metodólogos de la Casa de Cultura Josué País integran el jurado que el 26 de enero venidero, en la actividad de promoción de la lectura “En los libros hallarás”, en el teatro de la “Cape”, dará a conocer los trabajos premiados.

Las obras ganadoras serán publicadas en la página y canales digitales de la BPEC y, además, en otros medios de difusión masiva.

La autora, M.Sc. y Dra. Elizabeth Álvarez Franco, Especialista de II Grado en Bioquímica Clínica y profesora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Santiago de Cuba, ha sido multipremiada en certámenes literarios como el Concurso Luisa Pérez de Zambrana; Décimas de amor; Premio de la Ciudad, Concurso Girasol azul, de la Universidad de Oriente; concursos radiales y televisivos de cuentos breves y poesía, de la Librería Mediática, Venezuela, en 2008; premio al mejor poema enviado desde el extranjero, en los concursos 19 y 21 de poesía, Casa de Andalucía, en España; primer premio en el evento nacional Histsmed 2014…

Álvarez tiene varias publicaciones, entre estas: “Tigre Tigrin y otras travesuras”, Ediciones Santiago; “Antología”, de Ediciones Palomar de las Lunas, Colombia; plegable “Escapar de la cordura”, Ediciones Catedral; está antologada en “Confesiones de Circe”, Ediciones Guantánamo, 2005, y es coautora del libro “Cuando yo pienso en Fidel”, editado por el Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, en Santiago de Cuba, en 2018.

 

