La Caravana de la Libertad en la memoria de pueblo

Hoy rememoramos la historia de unos de los pasajes relevantes de Cuba, cuando se celebran 67 años de la salida, el 2 de enero de 1959, de la Caravana de la Victoria desde las cercanías del otrora cuartel Moncada, convertido en ciudad escolar 26 de Julio, hacia La Habana.

A lo largo del trayecto, el pueblo de Cuba recibió con júbilo a los victoriosos combatientes de la Sierra Maestra, encabezados por Fidel Castro. La Caravana partió por el camino viejo de El Cobre y tomó la Carretera Central hasta Palma Soriano, Jiguaní, Santa Rita, llegando a Cautillo…, hasta llegar a su destino final.

En la madrugada del 8 de enero llegó a Cárdenas, y el Comandante a la casa de José Antonio Echeverría, donde abraza a la madre del mártir, a sus familiares y acude al cementerio, deposita flores y le rinde homenaje.

Mientras que en La Habana, el pueblo se preparaba para recibirla y casi llegando a Columbia, enclavaron el primer busto dedicado a Fidel, realizado por el escultor Enzo Gallo Chiapardi, con la inscripción: “Ha sabido romper las cadenas de la dictadura con la llama de la libertad”, al enterarse, manda a retirarla.

La Caravana tomó por Malecón y subió por 23. Ya de noche, en el acto de la fortaleza militar, las palomas se soltaron como símbolo de paz, tres se posaron en la baranda de la tribuna. Una de estas se le sube en el hombro izquierdo, y esa casualidad, como si estremeciera el espacio de Columbia y incitó a los presentes a gritar: ¡Fidel, Fidel!

Frente a la sede de la Marina de Guerra, anclado en el muelle, estaba el Yate Granma. Fidel se bajó del tanque y lo abordó en unión de la comitiva que lo acompañaba.

Ya en Columbia, sus palabras de estuvieron cargadas de honestidad y compromiso con el pueblo: “Se ha andado un trecho, quizás un paso de avance considerable. Aquí estamos en la capital, aquí estamos en Columbia, victoriosas las fuerzas revolucionarias (…) sin embargo, no debemos estar optimistas (...) mientras más extraordinario era el júbilo del pueblo, más grande era nuestra preocupación, porque más grande era también nuestra responsabilidad ante la historia y ante el pueblo de Cuba”.

Aquel increíble contingente de humildes soldados y patriotas, sin proponérselo, comenzó a sembrar en la memoria de la población que lo recibía agradecida la mística que desde entonces acompañó a aquellos sucesos, sobre todo al empezar a conocerse las victorias militares aplastantes durante en la ofensiva final de los rebeldes.

Fidel estaba convencido que los ideales libertarios que comenzaron en la época de Hatuey, del 1868 y el 1895 hasta llegar a la última etapa de liberación nacional; el camino no sería fácil, solo con la fuerza de los principios, la verdad, la justicia y el socialismo se lograría.

La Caravana de Oriente a Occidente fue una suerte de viaje de un pueblo hacia sus sueños, convertidos en aspiraciones, y este 2 de enero los pioneros, los mejores discípulos del Líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, rememoran la fecha con igual recorrido.

Y como aquel día, una representación del pueblo los despidió con el mismo júbilo de hace 67 años.