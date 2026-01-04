Los santiagueros condenaron la agresión a Venezuela

Los santiagueros como en toda Cuba, patentizaron su apoyo incondicional a la hermana República Bolivariana de Venezuela, llamando a la movilización y unión de los pueblos para preservar la paz.

Este sábado se alzaron las voces de oradores de diferentes organizaciones políticas, gubernamentales, estudiantiles y sociales en rechazo a la agresión imperialista a esa nación.

A lo largo y ancho de Cuba, el pueblo exigió Fe de Vida para el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. No fueron pocos los participantes que expresaron su sentir al respecto.

La estudiante de periodismo de la Universidad de Oriente, Daniela de la Caridad, afirmó: "Me convocó el deber, un pueblo hermano está siendo víctima del espíritu criminal del gobierno americano que pretende apropiarse de los ricos recursos naturales de Venezuela".

Omar Torres, tanatólogo del Hospital Provincial Saturnino Lora, expresó: "Vine porque soy revolucionario, por la idalguia de Maceo y como cubano, por Venezuela estoy dispuesto a brindar mi ayuda solidaria".

Pedro Rodríguez, trabajador del Inder en la provincia, manifestó: "Tuve el privilegio de trabajar varios años en Venezuela; participé en la formación de jóvenes venezolanos, me unen tantas cosas a ese país, Chávez, Maduro, los ideales de Fidel, Martí por Cuba, es un doble compromiso de dar nuestro respaldo al hermano país".

Adrián García Gómez, estudiante de Ciencias Médicas, apuntó: "Estamos aquí brindando nuestro apoyo al gobierno venezolano, un pueblo amigo de Cuba y estamos en contra de la agresión imperialista a ese país y exigimos la paz mundial y la hermandad entre naciones".

La rectora de la Universidad de Oriente, Diana Sedal, afirmó: "La motivación fundamental para estar en este acto es la Patria ante todo y siempre viviremos y venceremos".

Juan Rafael Miranda, combatiente dijo: "Soy martiano, fidelista y revolucionario por lo que no podía dejar de venir a dar mi apoyo a Venezuela".

Niurka Bell Calzado, miembro del Comité Provincial del Partido, afirmó: "Cuando me enteré en el horario de la madrugada mi primer pensamiento fue para Fidel y Chávez, el mejor amigo de Cuba, y sentí indignación, afianzándose más mi posición y firmeza en apoyo a la revolución Bolivariana y a su legítimo y constitucional presidente Nicolás Maduro Moros. "Condenamos enérgicamente este acto de terrorismo internacional y violación flagrante a los derechos de un pueblo que decidió ser libre, así como la posición firme de que con Cuba no se metan y como dijo Martí, digan en qué servirle y estaremos siempre junto a Venezuela", concluyó.