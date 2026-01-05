Santiago de Cuba,
Declara Presidente de la República Duelo Nacional

Información del Gobierno Revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela

Declaración del Gobierno Revolucionario

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, en el acto de condena a la agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela

¡Dejen a Venezuela en paz!

En la Tribuna Antiimperialista, Cuba denuncia ataque directo a Venezuela

Cuba denunció el ataque directo contra Venezuela: es terrorismo de Estado

La caravana partió nuevamente desde Santiago

Mayores empeños productivos acompañan las celebraciones por el inicio del 2026 en San Luis

Fidel, la Caravana y Vazquecito

Homenaje a Fidel y a los padres fundadores de la Nación en Santiago de Cuba

Envían autoridades felicitaciones al pueblo cubano

El gran día de Enero

Santiago de Cuba recibe el 2026 con la Fiesta a la Bandera

Sobre tratamiento laboral y salarial para días de fin e inicio de año

Homenaje a la bandera en Santiago de Cuba

Junto al triunfo, el inicio de otra guerra

Ejecutan estrategia para recuperar las viviendas afectadas por Melissa en Santiago de Cuba

Premian a los mejores exponentes del movimiento deportivo santiaguero

El gesto de Lilian que trasciende Nochebuena

La 'normalidad' también implica esfuerzos

El camino hacia la normalidad tras el huracán

La solidaridad Venezolana llegó al Cardiocentro

Educando por amor

¡Y la libertad entró en Santiago!

A pesar de duros retos, Santiago de Cuba cierra 2025 con avances

Intercambio con el pueblo: trabajo de base de las comisiones parlamentarias

Operación Peter Pan

Keros S.R.L. dona sistema de protección contra rayos al hospital

Reconoce Universidad de Oriente a docentes, centros y trabajadores destacados

Mujeres rurales sanluiseras contribuyen a la seguridad alimentaria en 2026

05 January 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Mujeres rurales sanluiseras contribuyen a la seguridad alimentaria en 2026

Las mujeres rurales desempeñan una importante función en lo que se refiere a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo y estabilidad de esas intrincadas zonas.

En comunidades suburbanas y rurales de San Luis se pueden encontrar féminas que pueden ser valoradas como mágicas porque tienen el don de la belleza y la consagración a la familia y, sobre todo, al trabajo. Su aporte en condiciones tan complejas como las que vivimos actualmente, ha sido loable.

Se pueden mencionar mujeres cuyo desempeño ha sido relevante en la compleja coyuntura económica y energética que vivimos: Bárbara Durades Miclin, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Marlenis Reyes Aldana, Deivys Argüelles Baute de la CPA Sabino Pupo, Yamilaydis Verdecia Acuña y Orllakis Alcolea Llopiz, de la CCS Rafael Hernández; Natacha Vázquez, de la CCS Gustavo Moll; Lisandra de la Fe Morales, de la CPA Desembarco del Granma, Tania Martí Aguilera y Eglis Rodrigues Soçarras de las CPA Jose Antonio Echeverría y Jesús Suárez Gayol, respectivamente.

De parte de la organización campesina y la Federación de Mujeres Cubanas no podía faltar el reconocimiento a las miles de sanluiseras que habitan las zonas más abruptas de nuestra geografía, y, son fuerza imprescindible en la producción de alimentos en el municipio y el cuidado de la familia.

Las mujeres rurales en cualquier paraje intrincado de San Luis, con sus rostros curtidos por los duros trabajos y el sol, brindan su aporte al desarrollo económico del territorio y con su belleza y constancia alegran cada jornada de trabajo.

