Santiago de Cuba,
Reciben profesores santiagueros Distinción por la Educación Cubana

Hospital Pediátrico Sur recibe importante donativo para sala de Lactancia Materna

Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Humo que trae esperanza

Arriba a Santiago de Cuba donativo proveniente de Lamentin

Solidaridad con rostro de madre

Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

San Luis celebra los 67 años de su liberación

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Una prioridad que exige máxima eficiencia y unidad de acción

Santiago también cuenta con la ayuda venezolana

Un día sagrado para todos los cubanos

Intercambia Díaz-Canel con jóvenes al conmemorarse un aniversario más de la creación de la Feem y de la caída en combate de Antonio Maceo

Nombran nuevo Rector en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Graduación médica santiaguera rinde homenaje al centenario de Fidel Castro

Solidaridad que reconstruye

Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

Informa ETECSA sobre nuevos canales para reportar afectaciones en la telefonía fija y Nauta hogar

Chequea Díaz-Canel recuperación en la provincia

El ciclón no pudo destruir el deseo de educar

Reinició la Universidad de Oriente sus actividades docentes

En Palma Soriano y más allá Simón Paisán es un ejemplo para generaciones

Huellas de Fidel

Un arranque que deja ganas de más

Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba

Autoridades provinciales recorren áreas productivas sanluiseras

12 December 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Evaluar la recuperación de la agricultura con énfasis en los polos productivos y áreas de desarrollo del municipio, fue el propósito de la visita a este suroriental municipio, de Beatriz Johnson Urrutia, Presidenta del Consejo de Defensa en Santiago de Cuba y Manuel Falcón Hernández, su vicepresidente.

Con sus homólogos en San Luis, Eyder Luis Hernández y Rafael Muñiz Guillén respectivamente, llegaron hasta los polos productivos Rafael Hernández de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Sabino Pupo, Poza Blanca de la CPA José Antonio Echeverría y el Alambre, que comprende las Unidad Básica de Producción Cooperativa Alberto Marrero (UBPC) El Alambre y la CCS Gustavo Moll.

Las dificultades no amedrentaron a los labriegos, quienes producen. La agricultura territorial muestra avances y varios programas se potencian, aunque son indudables las afectaciones que el ciclón generó en el sector, no obstante la recuperación es palabra de orden.

Hay notables avances en la preparación de tierras y en lo que resta de campaña de frío hasta el mes de febrero deben quedar sembradas más de 5 mil hectáreas. Se potencian cultivos de ciclo corto como boniato, calabaza, maíz, hortalizas y vegetales, sin descuidar la recuperación de más de mil hectáreas de plátano, y yuca, un potencial en el municipio.

Es vital que las más de 50 estructuras productivas, logren mayor eficiencia, se apeguen a los contratos que son ahora más rigurosos y logren comercializar estatalmente todo lo producido, con énfasis en las que integran los polos productivos, aseveraron las máximas autoridades de la provincia.

Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

