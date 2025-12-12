Autoridades provinciales recorren áreas productivas sanluiseras

Evaluar la recuperación de la agricultura con énfasis en los polos productivos y áreas de desarrollo del municipio, fue el propósito de la visita a este suroriental municipio, de Beatriz Johnson Urrutia, Presidenta del Consejo de Defensa en Santiago de Cuba y Manuel Falcón Hernández, su vicepresidente.

Con sus homólogos en San Luis, Eyder Luis Hernández y Rafael Muñiz Guillén respectivamente, llegaron hasta los polos productivos Rafael Hernández de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Sabino Pupo, Poza Blanca de la CPA José Antonio Echeverría y el Alambre, que comprende las Unidad Básica de Producción Cooperativa Alberto Marrero (UBPC) El Alambre y la CCS Gustavo Moll.

Las dificultades no amedrentaron a los labriegos, quienes producen. La agricultura territorial muestra avances y varios programas se potencian, aunque son indudables las afectaciones que el ciclón generó en el sector, no obstante la recuperación es palabra de orden.

Hay notables avances en la preparación de tierras y en lo que resta de campaña de frío hasta el mes de febrero deben quedar sembradas más de 5 mil hectáreas. Se potencian cultivos de ciclo corto como boniato, calabaza, maíz, hortalizas y vegetales, sin descuidar la recuperación de más de mil hectáreas de plátano, y yuca, un potencial en el municipio.

Es vital que las más de 50 estructuras productivas, logren mayor eficiencia, se apeguen a los contratos que son ahora más rigurosos y logren comercializar estatalmente todo lo producido, con énfasis en las que integran los polos productivos, aseveraron las máximas autoridades de la provincia.