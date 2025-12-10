Santiago de Cuba,
Bloqueo contra Cuba impacta en la agricultura sanluisera

Declaran al Son Cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Por segunda vez el buque Manuel Gualatracó en el puerto santiaguero

Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

San Luis celebra los 67 años de su liberación

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Una prioridad que exige máxima eficiencia y unidad de acción

Santiago también cuenta con la ayuda venezolana

Un día sagrado para todos los cubanos

Intercambia Díaz-Canel con jóvenes al conmemorarse un aniversario más de la creación de la Feem y de la caída en combate de Antonio Maceo

Nombran nuevo Rector en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Graduación médica santiaguera rinde homenaje al centenario de Fidel Castro

Solidaridad que reconstruye

Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

Informa ETECSA sobre nuevos canales para reportar afectaciones en la telefonía fija y Nauta hogar

Chequea Díaz-Canel recuperación en la provincia

El ciclón no pudo destruir el deseo de educar

Reinició la Universidad de Oriente sus actividades docentes

En Palma Soriano y más allá Simón Paisán es un ejemplo para generaciones

Huellas de Fidel

Un arranque que deja ganas de más

Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba

Seguir a Fidel

Cooperativistas de estructura sanluisera Sabino Pupo se alistan para la zafra

Recibe hospital Clínico Quirúrgico donativo para reforzar los servicios hospitalarios

Se produjo desconexión del SEN en región occidental

Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Resiliencia en la montaña

10 December 2025 Escrito por  TvSantiago
Resiliencia en la montaña

Tras el paso del huracán Melissa, los tercerfrentenses no esperamos a que amaine el viento para comenzar a reconstruir. Nuestra fortaleza no nace solo en el momento límite, sino en el combate diario, creativo y con sentido humano.

Nuestro esfuerzo es constante, no esporádico.
No trabajamos para las visitas, trabajamos para nuestra gente. Cada jornada es una batalla ganada con enfoque social, donde no dejamos que las dificultades se acumulen. Porque en el monte, en el cafetal, en la comunidad, lo que cuenta es el resultado concreto del día.

La resiliencia se teje en lo cotidiano.
No somos fuertes solo en la emergencia; somos fuertes en el quehacer persistente, en la guapeza de todos los días. Los logros no caen del cielo: se luchan, se inventan, se controlan paso a paso.

Cada mano cuenta, cada idea suma.
La reconstrucción no es solo volver a lo que era, es mejorar, es crear, es no rendirse. Aquí, entre montañas, sabemos que la victoria se construye entre todos, con alma, coraje y convicción.

Tercer Frente no se dobla. Se reinventa.

 

Con información del perfil: Yoneisis Castellanos Junco

