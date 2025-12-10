Resiliencia en la montaña

Tras el paso del huracán Melissa, los tercerfrentenses no esperamos a que amaine el viento para comenzar a reconstruir. Nuestra fortaleza no nace solo en el momento límite, sino en el combate diario, creativo y con sentido humano.

Nuestro esfuerzo es constante, no esporádico.

No trabajamos para las visitas, trabajamos para nuestra gente. Cada jornada es una batalla ganada con enfoque social, donde no dejamos que las dificultades se acumulen. Porque en el monte, en el cafetal, en la comunidad, lo que cuenta es el resultado concreto del día.

La resiliencia se teje en lo cotidiano.

No somos fuertes solo en la emergencia; somos fuertes en el quehacer persistente, en la guapeza de todos los días. Los logros no caen del cielo: se luchan, se inventan, se controlan paso a paso.

Cada mano cuenta, cada idea suma.

La reconstrucción no es solo volver a lo que era, es mejorar, es crear, es no rendirse. Aquí, entre montañas, sabemos que la victoria se construye entre todos, con alma, coraje y convicción.

Tercer Frente no se dobla. Se reinventa.

Con información del perfil: Yoneisis Castellanos Junco