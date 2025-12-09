Estado del Sistema Eléctrico Nacional para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2185 MW a las 6:10pm.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2158 MWh, con 398 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Maximo Gomez, Unidad 3 de la CTE de Cienfuegos, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 335 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

98 centrales de generación distribuida con 895 MW.

83 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 978 MW.



Pronóstico para el horario pico:

Disponibilidad: 1300 MW. Demanda máxima: 3200 MW. Déficit: 1900 MW. Afectación: 1970 MW.