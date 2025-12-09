Santiago de Cuba,
Campismo Playa Larga a pasos cortos hacia la recuperación

Reabren instalaciones turísticas en Santiago de Cuba tras el paso de Melissa

En Santiago de Cuba Feria de Fin de Año a cargo del Fondo Cubano de Bienes Culturales

San Luis celebra los 67 años de su liberación

Ecos del Tivolí promueve álbum Yo soy el Son

Una prioridad que exige máxima eficiencia y unidad de acción

Santiago también cuenta con la ayuda venezolana

Un día sagrado para todos los cubanos

Intercambia Díaz-Canel con jóvenes al conmemorarse un aniversario más de la creación de la Feem y de la caída en combate de Antonio Maceo

Nombran nuevo Rector en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Graduación médica santiaguera rinde homenaje al centenario de Fidel Castro

Solidaridad que reconstruye

Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

Informa ETECSA sobre nuevos canales para reportar afectaciones en la telefonía fija y Nauta hogar

Chequea Díaz-Canel recuperación en la provincia

El ciclón no pudo destruir el deseo de educar

Reinició la Universidad de Oriente sus actividades docentes

En Palma Soriano y más allá Simón Paisán es un ejemplo para generaciones

Huellas de Fidel

Un arranque que deja ganas de más

Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba

Seguir a Fidel

Cooperativistas de estructura sanluisera Sabino Pupo se alistan para la zafra

Recibe hospital Clínico Quirúrgico donativo para reforzar los servicios hospitalarios

Se produjo desconexión del SEN en región occidental

Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

En Santiago de Cuba inicia Patrimonio Cultural Jornada “Triunfo de la Revolución”

Continúa Santiago de Cuba en fase recuperativa tras los efectos del huracán Melissa

Dan a conocer en Santiago de Cuba que será Ciego de Ávila sede del acto por el día del constructor cubano

Estado del Sistema Eléctrico Nacional para hoy

09 December 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica Santiago de Cuba
En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2185 MW a las 6:10pm.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2158 MWh, con 398 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Maximo Gomez, Unidad 3 de la CTE de Cienfuegos, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 335 fuera de servicio.

 Problemas por falta de combustible:

98 centrales de generación distribuida con 895 MW.
83 MW indisponibles por falta de lubricante.
Total de MW afectados por esta causa: 978 MW.

Pronóstico para el horario pico:
Disponibilidad: 1300 MW. Demanda máxima: 3200 MW.  Déficit: 1900 MW. Afectación: 1970 MW.

