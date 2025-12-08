Museo 29 de abril de San Luis, sitio emblemático para la historia

El Museo 29 de abril fue fundado en esta fecha de 1982, en ocasión del aniversario 24 de la liberación de San Luis por el Ejército Rebelde en fecha similar pero de 1958.

En un sitio emblemático en esta localidad, el antiguo Cuartel de Caballería Español, en la calle Máximo Gómez, se atesora buena parte de la historia del territorio.

La edificación posee un característico color amarillo intenso que la hace sobresalir en la comunidad donde está enclavada.

Con casi 800 de estos monumentos y sitios, la provincia de Santiago de Cuba lleva adelante un programa para preservarlos, cuidarlos y embellecerlos, con el El Centro Provincial de Patrimonio Cultural, CPPC, al frente.

El antiguo Cuartel de Caballería Español es un emplazamiento donde tuvieron lugar, además, momentos trascendentales no solo de la historia sanluisera sino de Cuba.

Tiene el lugar la peculiaridad de conservar a lo largo de las épocas, casi la misma estructura exterior de la etapa colonial. Y es un edificio emblema, por ejemplo, por hechos de los que ha sido escenario; es en la ciudad de San Luis un monumento del que viven orgullosos los sanluiseros, en especial la directora de la institución.

El inmueble ha tenido pequeños cambios estructurales pero más bien en su interior porque el exterior casi es el mismo desde hace muchísimos años.

Allí laboran museólogas, quienes protegen las ocho salas de la institución que muestran, entre otros aspectos, una caracterización del territorio, el proceso de la esclavitud, las luchas independentistas a partir de 1868 hasta la neocolonia; la guerra de liberación desde 1952 a 1958, y la etapa revolucionaria.

MUSEO 29 DE ABRIL EN SAN LUIS SANTIAGO DE CUBA

Cuatro décadas acaba de cumplir la institución, siempre con el mismo objetivo: «rescatar, conservar, promover e investigar el patrimonio tangible e intangible que atesora el municipio, así como elevar la educación patriótica revolucionaria y la formación cultural del pueblo sanluisero».

Imposible hablar de este lugar de la calle Máximo Gómez, entre Céspedes y Moncada, en el Consejo Popular José Martí, en San Luis y no recordar que en el patio del otrora cuartel español estuvo del 25 al 26 de mayo de 1895, durante su traslado de Remanganagua a Santiago de Cuba, el cuerpo sin vida del Héroe Nacional de Cuba, el Mayor General José Martí Pérez, caído en combate el 19 de ese mes, en la llanura de Dos Ríos, antigua provincia de Oriente.

O que como recuerda la vieja tarja de mármol, en la entrada del lugar, el 29 de abril de 1933 fue atacado y tomado el cuartel por los revolucionarios dirigidos por Antonio Guiteras; y en las celdas de la fortaleza, en diferentes épocas pero por el mismo motivo: las ansias de liberar a Cuba, guardaron prisión allí dos de los Maceo: Marcos y Rafael; Guillermón Moncada, Raúl Castro Ruz, a pocas horas del ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953…

Aval histórico muy meritorio este que muestra el “29 de Abril” sanluisero que justifica la celebración allí de los festejos por el Día Internacional de los Monumentos, y mucho más si apenas un mes lo separa del venidero 19 de mayo, cuando la instalación cumplirá 20 años de ser Monumento Nacional.