Santiago de Cuba,
Nombran nuevo Rector en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Graduación médica santiaguera rinde homenaje al centenario de Fidel Castro

Solidaridad que reconstruye

Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

Informa ETECSA sobre nuevos canales para reportar afectaciones en la telefonía fija y Nauta hogar

Chequea Díaz-Canel recuperación en la provincia

El ciclón no pudo destruir el deseo de educar

Reinició la Universidad de Oriente sus actividades docentes

En Palma Soriano y más allá Simón Paisán es un ejemplo para generaciones

Huellas de Fidel

Un arranque que deja ganas de más

Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba

Seguir a Fidel

Cooperativistas de estructura sanluisera Sabino Pupo se alistan para la zafra

Recibe hospital Clínico Quirúrgico donativo para reforzar los servicios hospitalarios

Se produjo desconexión del SEN en región occidental

Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

En Santiago de Cuba inicia Patrimonio Cultural Jornada “Triunfo de la Revolución”

Continúa Santiago de Cuba en fase recuperativa tras los efectos del huracán Melissa

Dan a conocer en Santiago de Cuba que será Ciego de Ávila sede del acto por el día del constructor cubano

San Luis se levanta: ¡Acción y sudor en la recuperación tras el huracán Melissa!

Un puente de solidaridad tendido sobre el océano

Voces que abrazan la isla

69 años de la victoria moral del 30 de noviembre

Levantamiento de Santiago de Cuba y de sus bravos hijos

Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

Armas para el 30 de Noviembre

En Santiago de Cuba celebran 25 años del Paisaje Cafetalero como Patrimonio Mundial

En Santiago de Cuba el sector de la cultura no se detiene para resarcir los daños de “Melissa”

Eligen en Santiago de Cuba nuevo diputado a la Asamblea Municipal del Poder Popular

07 December 2025 Escrito por  Teleturquino

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, en sesión extraordinaria de trabajo eligió a Yasel Luis Toledo Garnache, Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, como nuevo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Paralelamente se desarrolló la rendición de cuentas de los delegados de los Consejo Popular José Martí Sur, Manuel Isla, Ciudamar, entre otros sobre su gestión en el presente año y se chequeo el cumplimiento de los planteamientos de sus electores.

La gestión que realizan en el proceso de recuperación de cada comunidad santiaguera tras el paso del huracán Melissa, las acciones para enfrentar el delito y las ilegalidades, el cierre del año en renglones claves de la economía, entre otros fueron algunos de los tópicos debatidos.

 

