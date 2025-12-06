Despiden brigadas eléctricas en Santiago tras huracán Melissa

Santiago de Cuba,
0
Solidaridad que reconstruye

Solidaridad que reconstruye

0
Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

Continúa tenso el abasto de agua en la provincia

0
Informa ETECSA sobre nuevos canales para reportar afectaciones en la telefonía fija y Nauta hogar

Informa ETECSA sobre nuevos canales para reportar afectaciones en la telefonía fija y Nauta hogar

0
Chequea Díaz-Canel recuperación en la provincia

Chequea Díaz-Canel recuperación en la provincia

0
El ciclón no pudo destruir el deseo de educar

El ciclón no pudo destruir el deseo de educar

0
Reinició la Universidad de Oriente sus actividades docentes

Reinició la Universidad de Oriente sus actividades docentes

0
En Palma Soriano y más allá Simón Paisán es un ejemplo para generaciones

En Palma Soriano y más allá Simón Paisán es un ejemplo para generaciones

0
Huellas de Fidel

Huellas de Fidel

0
Un arranque que deja ganas de más

Un arranque que deja ganas de más

0
Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba

Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba

0
Seguir a Fidel

Seguir a Fidel

0
Cooperativistas de estructura sanluisera Sabino Pupo se alistan para la zafra

Cooperativistas de estructura sanluisera Sabino Pupo se alistan para la zafra

0
Recibe hospital Clínico Quirúrgico donativo para reforzar los servicios hospitalarios

Recibe hospital Clínico Quirúrgico donativo para reforzar los servicios hospitalarios

0
Se produjo desconexión del SEN en región occidental

Se produjo desconexión del SEN en región occidental

0
Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

0
Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

0
En Santiago de Cuba inicia Patrimonio Cultural Jornada “Triunfo de la Revolución”

En Santiago de Cuba inicia Patrimonio Cultural Jornada “Triunfo de la Revolución”

0
Continúa Santiago de Cuba en fase recuperativa tras los efectos del huracán Melissa

Continúa Santiago de Cuba en fase recuperativa tras los efectos del huracán Melissa

0
Dan a conocer en Santiago de Cuba que será Ciego de Ávila sede del acto por el día del constructor cubano

Dan a conocer en Santiago de Cuba que será Ciego de Ávila sede del acto por el día del constructor cubano

0
San Luis se levanta: ¡Acción y sudor en la recuperación tras el huracán Melissa!

San Luis se levanta: ¡Acción y sudor en la recuperación tras el huracán Melissa!

0
Un puente de solidaridad tendido sobre el océano

Un puente de solidaridad tendido sobre el océano

0
Voces que abrazan la isla

Voces que abrazan la isla

0
69 años de la victoria moral del 30 de noviembre

69 años de la victoria moral del 30 de noviembre

0
Levantamiento de Santiago de Cuba y de sus bravos hijos

Levantamiento de Santiago de Cuba y de sus bravos hijos

0
Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

0
Armas para el 30 de Noviembre

Armas para el 30 de Noviembre

0
En Santiago de Cuba celebran 25 años del Paisaje Cafetalero como Patrimonio Mundial

En Santiago de Cuba celebran 25 años del Paisaje Cafetalero como Patrimonio Mundial

0
En Santiago de Cuba el sector de la cultura no se detiene para resarcir los daños de “Melissa”

En Santiago de Cuba el sector de la cultura no se detiene para resarcir los daños de “Melissa”

0
Todas las fuerzas del país en función de Santiago

Todas las fuerzas del país en función de Santiago

0
Recorrió presidente cubano comunidad santiaguera Cayo Granma

Recorrió presidente cubano comunidad santiaguera Cayo Granma

Despiden brigadas eléctricas en Santiago tras huracán Melissa

06 December 2025 Escrito por  Teleturquino
Despiden brigadas eléctricas en Santiago tras huracán Melissa

Desde la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, se realizó hoy el acto de despedida a las brigadas de linieros eléctricos provenientes de varias provincias, quienes apoyaron con entrega y solidaridad las labores de recuperación del sistema energético tras el paso del huracán Melissa.

Aunque la recuperación en el territorio aún no ha concluido, los contingentes regresan con la satisfacción de haber dejado la provincia con un 96 por ciento del servicio restablecido, lo que constituye para ellos un alto compromiso de responsabilidad y humanismo.

La jornada incluyó reconocimientos a los trabajadores por su esfuerzo en condiciones complejas y su disposición de servir al pueblo santiaguero. Estuvieron presentes Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, junto a Mario Castillo Salas, director adjunto de la Empresa Eléctrica, además de directivos del sector en el territorio.

En entrevista, Roberto Hernández Rojas, director de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus y jefe del contingente Serafín Sánchez, destacó: “Llegamos a Santiago el mismo día del huracán y desde el 31 comenzamos intensas jornadas de trabajo. Fueron largas horas en la línea, enfrentando adversidades, pero al final valió la pena: se devolvió el servicio eléctrico, que era lo fundamental. Nuestro contingente estuvo compuesto por seis brigadas y 70 trabajadores, y aunque hoy nos retiramos, dejamos una brigada que continuará apoyando hasta culminar las labores”.

Por su parte, Javier Calero Román, director de la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba, precisó que aún quedan pendientes zonas montañosas como La Gran Piedra, San Luis, Palma Soriano, Contramaestre y Tercer Frente, donde las afectaciones fueron mayores debido a la caída de postes, transformadores y líneas eléctricas en áreas de difícil acceso. “Con el apoyo de los contingentes que permanecen y los linieros locales, esperamos dejar restablecido el servicio al 100 por ciento en la próxima semana”, aseguró.

Los directivos coincidieron en resaltar el respaldo del pueblo santiaguero, que acompañó a los trabajadores en cada tarea con gestos de solidaridad, desde compartir agua y café hasta ayudar en el traslado de materiales.

A pesar de la despedida de las brigadas visitantes, los linieros santiagueros mantienen el compromiso de continuar trabajando con sacrificio y disciplina hasta culminar las labores y devolver la normalidad lo más pronto posible.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree