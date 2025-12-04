Campismo Popular La Mula hacia la recuperación

El Campismo Popular La Mula, ubicado en el Municipio Guamá de la provincia Santiago De Cuba, fue una de las instalaciones de la Empresa de Campismo Popular más afectadas tras el paso del Huracán Melissa.

Actualmente sus trabajadores continúan laborando en función de la recuperación y devolver en el menor tiempo posible, el esplendor al que constituye uno de los campismos insignes del territorio.

Aunque todavía el paso hacia esta instalación desde la cabecera provincial, está incomunicado, sus trabajadores ya organizan un variado programa de actividades de conjunto con los Consejos Populares aledaños.

Según precisó María Justina Ramírez Estrada, Directora Comercial de la Empresa Campismo Popular en Santiago de Cuba: "Los clientes de la propia comunidad de los Consejos Populares La Mula y Ocujal podrán ser partícipes de los diferentes servicios que estarán realizando, entre ellos": excursión por un día, cenas comunitarias, actividades recreativas los fines de semana con participación de los niños de las escuelas primarias y secundaria, así como la visita a la poza de los Morones.

La Mula fue el primer Campismo inaugurado en el oriental territorio y sus trabajadores asumen el reto de recuperarlo lo más pronto posible a propósito de la cercanía con el Pico Turquino, la elevación más alta del país y donde están previstas se realicen varias excursiones en saludo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.