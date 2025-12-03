Reabre Agencia de Reservaciones Aguilera

Desde este lunes 1ro de diciembre la Agencia de Reservaciones Aguilera, está brindando servicios nuevamente.

El local perteneciente a la UEB Viajero Santiago reabrió sus puertas al público santiaguero luego de un mantenimiento constructivo, precisó a Radio Mambí la Jefa de Agencia Niurka Ferrer Illas.

La directiva destacó entre las labores realizadas la eliminación de las filtraciones, la pintura de toda la instalación y el cambio de la luminaria para mayor confort de los clientes y trabajadores.

Ferrer Illas se refirió además a los horarios de servicios de lunes a viernes de 8:30 AM a 4:00 PM y los sábados de 8:30 AM a 11:00 AM.



