Reabre Agencia de Reservaciones Aguilera

Santiago de Cuba,
0
Se produjo desconexión del SEN en región occidental

Se produjo desconexión del SEN en región occidental

0
Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

Santiago de Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

0
Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Santiago de Cuba conmemora Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

0
En Santiago de Cuba inicia Patrimonio Cultural Jornada “Triunfo de la Revolución”

En Santiago de Cuba inicia Patrimonio Cultural Jornada “Triunfo de la Revolución”

0
Continúa Santiago de Cuba en fase recuperativa tras los efectos del huracán Melissa

Continúa Santiago de Cuba en fase recuperativa tras los efectos del huracán Melissa

0
Dan a conocer en Santiago de Cuba que será Ciego de Ávila sede del acto por el día del constructor cubano

Dan a conocer en Santiago de Cuba que será Ciego de Ávila sede del acto por el día del constructor cubano

0
San Luis se levanta: ¡Acción y sudor en la recuperación tras el huracán Melissa!

San Luis se levanta: ¡Acción y sudor en la recuperación tras el huracán Melissa!

0
Un puente de solidaridad tendido sobre el océano

Un puente de solidaridad tendido sobre el océano

0
Voces que abrazan la isla

Voces que abrazan la isla

0
69 años de la victoria moral del 30 de noviembre

69 años de la victoria moral del 30 de noviembre

0
Levantamiento de Santiago de Cuba y de sus bravos hijos

Levantamiento de Santiago de Cuba y de sus bravos hijos

0
Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

0
Armas para el 30 de Noviembre

Armas para el 30 de Noviembre

0
En Santiago de Cuba celebran 25 años del Paisaje Cafetalero como Patrimonio Mundial

En Santiago de Cuba celebran 25 años del Paisaje Cafetalero como Patrimonio Mundial

0
En Santiago de Cuba el sector de la cultura no se detiene para resarcir los daños de “Melissa”

En Santiago de Cuba el sector de la cultura no se detiene para resarcir los daños de “Melissa”

0
Todas las fuerzas del país en función de Santiago

Todas las fuerzas del país en función de Santiago

0
Recorrió presidente cubano comunidad santiaguera Cayo Granma

Recorrió presidente cubano comunidad santiaguera Cayo Granma

0
Visitó Esteban Lazo el stand de Santiago de Cuba en la FIHAV

Visitó Esteban Lazo el stand de Santiago de Cuba en la FIHAV

0
Díaz- Canel rindió honores, en Santa Ifigenia, a los próceres de la nación

Díaz- Canel rindió honores, en Santa Ifigenia, a los próceres de la nación

0
Aquellos jóvenes inocentes

Aquellos jóvenes inocentes

0
Celebrarán los 25 años de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad al Paisaje Cafetalero del Suroriente de Cuba

Celebrarán los 25 años de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad al Paisaje Cafetalero del Suroriente de Cuba

0
Regresa Díaz-Canel a Granma

Regresa Díaz-Canel a Granma

0
Nota oficial de la Dirección Provincial de Deportes en Santiago de Cuba

Nota oficial de la Dirección Provincial de Deportes en Santiago de Cuba

0
El homenaje a Fidel no faltó en Santiago de Cuba

El homenaje a Fidel no faltó en Santiago de Cuba

0
Fidel y Cuba: la evocación permanente del ejemplo rebelde

Fidel y Cuba: la evocación permanente del ejemplo rebelde

0
La respuesta ha sido echar pa'lante

La respuesta ha sido echar pa'lante

0
Visita Díaz-Canel stand de Santiago de Cuba en Feria Internacional de La Habana

Visita Díaz-Canel stand de Santiago de Cuba en Feria Internacional de La Habana

0
El

El "aprendizaje" del joven Fidel

0
Para honrar la memoria de dos emblemas de la cultura cubana: la heroína Angelina y el maestro Zúñiga

Para honrar la memoria de dos emblemas de la cultura cubana: la heroína Angelina y el maestro Zúñiga

0
Todas las manos para la recuperación de la Universidad de Oriente

Todas las manos para la recuperación de la Universidad de Oriente

Reabre Agencia de Reservaciones Aguilera

03 December 2025 Escrito por  Radio Mambí
Reabre Agencia de Reservaciones Aguilera

Desde este lunes 1ro de diciembre la Agencia de Reservaciones Aguilera, está brindando servicios nuevamente.

El local perteneciente a la UEB Viajero Santiago reabrió sus puertas al público santiaguero luego de un mantenimiento constructivo, precisó a Radio Mambí la Jefa de Agencia Niurka Ferrer Illas.

La directiva destacó entre las labores realizadas la eliminación de las filtraciones, la pintura de toda la instalación y el cambio de la luminaria para mayor confort de los clientes y trabajadores.

Ferrer Illas se refirió además a los horarios de servicios de lunes a viernes de 8:30 AM a 4:00 PM y los sábados de 8:30 AM a 11:00 AM.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree