Eligiendo la transformación

01 December 2025 
Eligiendo la transformación
Cortesía CPHEM

Este 1ro de diciembre, como ya es tradición, en nuestro país y provincia se celebró el día Mundial de Respuesta Ampliada al VIH. En este espacio conversamos sobre las acciones y desafíos ante esta afección con la Lic. Lisset Ojeda Sánchez, Educadora Provincial del Programa ITS/VIH/sida y Hepatitis Virales del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología.

"El lema central que viene acompañando esta jornada de celebración es: “Superar barreras, fortalecer acciones para la respuesta al VIH" que se mantendrá en todo un año de trabajo en la prevención del VIH, con énfasis en la atención a personas que viven con VIH (PVV) y poblaciones de grupos vulnerables.

"Existen razones para poner en contexto este lema en nuestra población: ONUSIDA advierte que es una necesidad y una oportunidad importante para destacar elementos que impactan como los recortes de financiación de los donantes internacionales que han tenido en la respuesta al VIH y para mostrar la resiliencia de los países y las comunidades que están redoblando esfuerzos para proteger los logros alcanzados e impulsar la respuesta al VIH.

"Esto supone que los países deben reinventarse, especialmente el nuestro, que no puede perder los logros alcanzados por razones de financiación, cada día busca alternativas para sostener la calidad de vida de las PVV ya que contamos con medicamentos antirretrovirales de primera generación que permiten a cada PVV mejor calidad de vida desde lo personal, familiar y social con un seguimiento riguroso por sus equipos médicos tratantes.

"En nuestro país y provincia, se continúa trabajando en primer lugar en reforzar los servicios de salud comunitarios, que resultan vitales para llegar a personas en situación de vulnerabilidad con énfasis en las poblaciones clave de la epidemia de VIH y sin dejar atrás a las mujeres y las niños y niñas.

"En segundo lugar, se contribuye al empoderamiento de la población PVV y población en general para romper estigmas que constituyen aún discriminación ya sea por su diagnóstico, identidad de género u orientación sexual; así como la protección de los derechos, los que constituyen de manera integral un abordaje estratégico de primer orden para amplificar la respuesta al VIH y hacer que los servicios de VIH sean mucho más accesibles", remarcó.

Sobre los nuevos abordajes preventivos que hoy se ofrecen en nuestro país y provincia explicó que se cuenta desde hace casi dos años para el trabajo preventivo con múltiples acciones. "Hoy vamos a hablar sobre los “Servicios Diferenciados para poblaciones clave”, “PrEP, PeP" disponibles en las áreas de salud de los policlínicos José Martí, Armando García, Josué País, Comunitario Palma Soriano y en La Maya. Toda la población puede asistir a estos servicios, aunque no pertenezcan a estas áreas de salud.

"El año que termina abre las puertas a un lema de acción “Superar barreras, fortalecer acciones para la respuesta al VIH", las acciones se vienen realizando con estrategias diversas en centros educacionales, laborales, sociales y recreativos con la inclusión de todos los sectores y organizaciones políticas y de masas".

Ejemplo de ello fue la actividad central este lunes en el Parque de La Barca de Oro del área Frank País, donde participaron el Dr. Pablo Feal Cañizares, Director Nacional de Prosalud; directivos, factores de la comunidad, talentos artísticos, además de los promotores. Se brindo información para esclarecer dudas, se realizaron pruebas rápidas, se entregaron condones y lubricantes con lo más importante, la participación de la población santiaguera.

"Una vez más el lazo rojo nos acompañó en esta celebración y es muestra de amor, apoyo, solidaridad y compromiso, es un símbolo de lucha y fue visto en la solapa de múltiples personas, así como dibujos y lazos ilustrativos.

"Quisiera compartir las palabras de la de la Sra. Winnie Byanyima, Directora de ONUSIDA, muy oportunas para este momento que vivimos:
«En tiempos de crisis, el mundo debe elegir la transformación en lugar de la retirada» (...) «Juntos, todavía podemos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030, si actuamos con urgencia, unidad y un compromiso inquebrantable».

Daniela Verdecia Castillo

Daniela Verdecia Castillo

