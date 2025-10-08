Pañoleta azul: emoción y orgullo para las familias santiagueras

Santiago de Cuba,
0
Informó el Gobierno de Santiago de Cuba sobre las acciones de recuperación tras intensas lluvias

Informó el Gobierno de Santiago de Cuba sobre las acciones de recuperación tras intensas lluvias

0
En Santiago de Cuba más de 10 mil niños ingresaron a la organización de pioneros José Martí

En Santiago de Cuba más de 10 mil niños ingresaron a la organización de pioneros José Martí

0
HematoSantiago 2025: encuentro nacional sobre los retos de Hematología

HematoSantiago 2025: encuentro nacional sobre los retos de Hematología

0
Fábrica palmera sustituye importaciones a los sectores de energía, minas y a la agroindustria azucarera

Fábrica palmera sustituye importaciones a los sectores de energía, minas y a la agroindustria azucarera

0
Emiten aviso de Ciclón Tropical no.1

Emiten aviso de Ciclón Tropical no.1

0
El Che descansa donde nunca lo dejarán morir

El Che descansa donde nunca lo dejarán morir

0
Las experiencias que nos dejó Imelda

Las experiencias que nos dejó Imelda

0
Más que un trabajo, el amor que eligió vivir

Más que un trabajo, el amor que eligió vivir

0
Mejoran condiciones en importante carretera del municipio de San Luis

Mejoran condiciones en importante carretera del municipio de San Luis

0
Tormenta local severa afectó a la ciudad de Palma Soriano

Tormenta local severa afectó a la ciudad de Palma Soriano

0
Santiago de Cuba agradece a los linieros

Santiago de Cuba agradece a los linieros

0
Refuerzan asistencia alimentaria en comunidades rurales santiagueras incomunicadas por intensas lluvias

Refuerzan asistencia alimentaria en comunidades rurales santiagueras incomunicadas por intensas lluvias

0
Brillaron equipos de la Universidad de Oriente en el ICPC Qualifiers Cuba 2025

Brillaron equipos de la Universidad de Oriente en el ICPC Qualifiers Cuba 2025

0
A 49 años del Crimen de Barbados

A 49 años del Crimen de Barbados

0
En la mira del Grupo Temporal de Trabajo cosecha cafetalera

En la mira del Grupo Temporal de Trabajo cosecha cafetalera

0
Campesinos en San Luis cumplen plan de recolección de café

Campesinos en San Luis cumplen plan de recolección de café

0
“No es solo un banco, es mi vida”

“No es solo un banco, es mi vida”

0
Rehabilitación hidráulica en Santiago de Cuba

Rehabilitación hidráulica en Santiago de Cuba

0
Continúa recuperándose la provincia de Santiago de Cuba

Continúa recuperándose la provincia de Santiago de Cuba

0
Colectivos santiagueros reciben reconocimiento 30 Aniversario del Sindicato de Hotelería y Turismo

Colectivos santiagueros reciben reconocimiento 30 Aniversario del Sindicato de Hotelería y Turismo

0
Encabezó Raúl conmemoración por el 60 aniversario del primer Comité Central del Partido

Encabezó Raúl conmemoración por el 60 aniversario del primer Comité Central del Partido

0
Ejecutan en Planta Potabilizadora Quintero trabajos de mantenimiento

Ejecutan en Planta Potabilizadora Quintero trabajos de mantenimiento

0
En Santiago de Cuba, Simposio “CREAR-DIÁLOGO” | Industrias Culturales Creativas

En Santiago de Cuba, Simposio “CREAR-DIÁLOGO” | Industrias Culturales Creativas

0
Programa de Atención al Adulto Mayor en San Luis, apuesta por una vejez activa y saludable

Programa de Atención al Adulto Mayor en San Luis, apuesta por una vejez activa y saludable

0
Avanza en Santiago de Cuba XVII Comprobación Nacional al Control Interno

Avanza en Santiago de Cuba XVII Comprobación Nacional al Control Interno

0
Etapa recuperativa en Santiago de Cuba involucra a todos

Etapa recuperativa en Santiago de Cuba involucra a todos

0
Las máximas autoridades del Partido y Gobierno, actualizan la situación de la provincia

Las máximas autoridades del Partido y Gobierno, actualizan la situación de la provincia

0
Pronostican lluvias en gran parte de Cuba

Pronostican lluvias en gran parte de Cuba

0
Donde los sueños no se marchitan

Donde los sueños no se marchitan

0
Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Pañoleta azul: emoción y orgullo para las familias santiagueras

08 October 2025 Escrito por 
Pañoleta azul: emoción y orgullo para las familias santiagueras

Más de 200 niños y niñas de primer grado de la Ciudad Escolar 26 de Julio recibieron hoy la pañoleta azul, símbolo que marca el inicio de su camino como pioneros moncadistas.

El acto, cargado de emociones, reunió a familias enteras que celebraron con orgullo este momento fundacional en la vida escolar de sus hijos.

Leonardo García Pardo, director general de la institución, destacó la coincidencia de la ceremonia con el aniversario de la desaparición física del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, figura emblemática de la Revolución.

En esta fecha comienza también la Jornada Ideológica Camilo–Che, dedicada a honrar el legado de dos hombres que marcaron el espíritu rebelde y humanista de la nación, por eso resulta un día para rendir tributo a nuestros héroes y para sembrar en los más pequeños el compromiso con la patria socialista, expresó.

Tania Vera, abuela de la pionera Nahiara Hidalgo, compartió su emoción al ver a su nieta portar la pañoleta azul: "Es un momento importante para ella y para toda la familia, empieza un camino de entender y defender los principios de nuestra patria”, dijo con voz entrecortada por la alegría.

Arlen Darelsi Planas, profesora de la Universidad de Oriente y madre del niño Lázaro Fabio Arias, resaltó el valor simbólico del acto. Desde su punto de vista este día tiene algo muy especial: ver a nuestros hijos crecer, recibir el atributo más importante de un pionero moncadista, es el verdadero comienzo de la enseñanza primaria, donde prenderán valores como el patriotismo y la identidad cubana, que nunca debemos perder.

IMG 20251008 WA0050

La pequeña Lia Beatriz, con la pañoleta recién colocada, expresó su alegría y afirmó que seguirá el ejemplo del Che, Martí y Fidel, figuras que ya comienzan a formar parte de su imaginario infantil.

Durante la jornada, los nuevos pioneros recibieron también el bordón y el distintivo que los acredita como miembros del movimiento de pioneros exploradores, en una ceremonia que quedará grabada en la memoria de sus familias como el primer paso hacia el compromiso con la nación.

Cada 8 de octubre en Cuba se recuerda con profundo respeto al Comandante Ernesto Guevara, es un día de tributo, reflexión y compromiso, donde actos como la imposición de la pañoleta azul a los pioneros moncadistas renuevan el vínculo entre las nuevas generaciones y los valores que sostienen la identidad cubana.

IMG 20251008 WA0051

  • Compartir:
0 Comment 192 Views
Odette Elena Ramos Colás

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Odette Elena Ramos Colás

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/8d2afa9db340cb57e5a614a03bd4aeef.jpg
Estudiantes santiagueros protagonizaron el cambio de atributo pioneril
Estudiantes santiagueros protagonizaron el cambio de atributo pioneril
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree