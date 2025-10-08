San Luis se prepara para contratación agropecuaria eficiente

Santiago de Cuba,
Pañoleta azul: emoción y orgullo para las familias santiagueras

HematoSantiago 2025: encuentro nacional sobre los retos de Hematología

Fábrica palmera sustituye importaciones a los sectores de energía, minas y a la agroindustria azucarera

Emiten aviso de Ciclón Tropical no.1

El Che descansa donde nunca lo dejarán morir

Las experiencias que nos dejó Imelda

Más que un trabajo, el amor que eligió vivir

Mejoran condiciones en importante carretera del municipio de San Luis

Tormenta local severa afectó a la ciudad de Palma Soriano

Santiago de Cuba agradece a los linieros

Refuerzan asistencia alimentaria en comunidades rurales santiagueras incomunicadas por intensas lluvias

Brillaron equipos de la Universidad de Oriente en el ICPC Qualifiers Cuba 2025

A 49 años del Crimen de Barbados

En la mira del Grupo Temporal de Trabajo cosecha cafetalera

Campesinos en San Luis cumplen plan de recolección de café

“No es solo un banco, es mi vida”

Rehabilitación hidráulica en Santiago de Cuba

Continúa recuperándose la provincia de Santiago de Cuba

Colectivos santiagueros reciben reconocimiento 30 Aniversario del Sindicato de Hotelería y Turismo

Encabezó Raúl conmemoración por el 60 aniversario del primer Comité Central del Partido

Ejecutan en Planta Potabilizadora Quintero trabajos de mantenimiento

En Santiago de Cuba, Simposio “CREAR-DIÁLOGO” | Industrias Culturales Creativas

Programa de Atención al Adulto Mayor en San Luis, apuesta por una vejez activa y saludable

Avanza en Santiago de Cuba XVII Comprobación Nacional al Control Interno

Etapa recuperativa en Santiago de Cuba involucra a todos

Las máximas autoridades del Partido y Gobierno, actualizan la situación de la provincia

Pronostican lluvias en gran parte de Cuba

Donde los sueños no se marchitan

Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Suministran alimentos en comunidades de Santiago de Cuba afectadas por la tormenta tropical Imelda

San Luis se prepara para contratación agropecuaria eficiente

08 October 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
San Luis se prepara para contratación agropecuaria eficiente

Acciones de capacitación, aseguramiento y control se realizaron hoy en San Luis con vistas a desarrollar, el proceso de contratación de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera para el año 2026, incluida la comercialización.

Un seminario de preparación se realizó con los productores, presidentes de la CPA, UBPC y CCS de la zona del llano, representantes de empresas, la Delegación Municipal y Provincial de la Agricultura, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Dirección de Economía y Planificación, Onat, Bandec y Bpa.

Se trata de sentar las bases para una contratación agropecuaria eficiente para el año 2026, por lo que se centró en los elementos técnicos y organizativos que deben definir el proceso contractual desde un enfoque administrativo.

Hay novedades en cuanto al sobre cumplimiento de la leche y sus destinos y es importante que desde las empresas y la delegación municipal se visiten las estructuras y tenentes que superan los 3 mil 400 en el territorio.

El vínculo con la base y asegurar una contratación lo más real posible y teniendo en cuenta las potencialidades permitirá no solo cumplir los encargos estatales, sustituir importaciones, garantizar exportaciones y las ventas al pueblo sino desarrollar el campo, al productor, sobre la base de ser justos y eficientes, cumplir lo que dice el contrato de ambas partes, por eso en el proceso es importante la asesoría jurídica, aseveró Luis Daniel Rogel Martinez Subdelegado de la Agricultura en Santiago de Cuba.

Es vital llegar hasta las cooperativas de la zona rural y que la objetividad contractual vele por los intereses y deberes de ambas partes, asegurando así la sostenibilidad de todo el engranaje de gestión productivo y comercial.

Otro tema analizado fue del rol de los comités de contratación y de precios recalcando que son estas instancias las responsables de definir los destinos de la producción, valorar las particularidades del territorio, establecer las líneas a seguir según las normativas y fijar los cronogramas, cuyo límite nacional es el 15 de diciembre.

Participaron Keudis Cleger Cuevas, Miembro del Buró municipal del Partido que atiende la Esfera Agroalimentaria, Sonia Licet Giron Hechavarria Presidenta del Comité municipal de la Anap, José Miguel Cardona Delegado municipal de la Agricultura, así como otros representantes del Gobierno, la agricultura aquí y en la provincia, las organizaciones políticas y de masas.

